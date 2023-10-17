В Одесі розпочався ремонт Об’їзної дороги: коли закінчать і чи можна проїхати

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

На ділянці автомобільної дороги М-28 Одеса – Южний, яка розташована на греблі, виконуватимуться аварійно-ремонтні роботи.

Ремонт розпочався з понеділка, 16 жовтня, і триватиме до 30 грудня 2023 року.

Дана ділянка – об’їзна дорога із селища Котовського, що значно скорочує час у дорозі, ніж маршрут через місто.

“У зв’язку з цим можливе ускладнення руху на даній ділянці дороги. Учасників дорожнього руху, за допомогою дорожніх знаків, буде проінформовано про початок ділянки дороги, де відбуваються роботи”, – йдеться у повідомленні Служби.

Раніше “Одеське життя” писало, що сама дамба Хаджибейського лиману з 2003 року перебуває в аварійному стані. У разі її прориву буде затоплено приблизно 23 км2, серед яких залізнична гілка, понад 50 підприємств і організацій, зокрема нафтопереробні підприємства, Одеська ТЕЦ, навчальні установи й пологовий будинок. Також прорив дамби може порушити енергозабезпечення, водопостачання і водовідведення Пересипського району Одеси й центральної частини міста.

Влітку цього року Управління капітального будівництва Одеської міськради 31 липня оголосило тендер на капітальний ремонт на стабілізацію аварійних ділянок греблі Хаджибейського лиману. Вартість робіт 62 млн 355 тис. грн.

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