Новости Одессы и Одесской области

Пробка на поселке Котовского: что предлагают в мэрии

Пробка на поселке Котовского: что предлагают в мэрии

Мэр Одессы провел совещание по вопросу скопления большегрузного транспорта в городе. Уже несколько дней автомобилистам сложно выехать из жилмассива Котовского. Проезду мешают припаркованные зерновозы, занявшие целую полосу движения на улице Атамана Головатого. 

Мэр Одессы Геннадий Труханов провел совещание с руководителями портовых структур и правоохранительных органов, на котором обсудили проблему скопления большегрузных автомобилей на Атамана Головатого.

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«Все мы понимаем, что порт должен работать, ведь это экономика страны, что крайне важно в военное время, но такое скопление грузового транспорта вызывает большие пробки и социальное напряжение в городе. Мы хотим помочь вам в решении этой проблемы», — обратился к участникам совещания Геннадий Труханов.

В настоящее время мэрия пробует бороться с водителями фур с помощью парковочных инспекторов. Вместе с полицией они штрафуют нарушителей, но сумма штрафа ниже оплаты за парковку на демпферной площадке. Поэтому участники совещания приняли решение проводить совместные ежедневные рейды патрульной полиции и Департамента муниципальной безопасности.

Кроме того, во время заседания был рассмотрен вопрос о возможности увеличения демпферных площадок для отстоя грузового транспорта.

Как писала «Одесская жизнь», тактика городских властей пока не помогла разгрузить улицу от фур. Зерновозам, которые ждут своей очереди для заезда в портовые зерновые терминалы, просто некуда деваться. И водители спокойно принимают штрафы, которые, судя по всему, им потом компенсируют владельцы транспортных компаний.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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