За повідомленням обласного управління поліції, 38-річний одесит організував канал переправки військовозобов’язаних українців за кордон, залучаючи до співпраці невстановлену особу із західної України.

Чоловік підшукував «клієнтів», консультував їх, брав із них гроші та відправляв потягом до свого спільника до Ужгорода. А той зі свого боку забезпечував перехід чоловіків до сусідньої країни поза пунктами пропуску.

Правоохоронці документували протиправні дії організатора з грудня минулого року до січня нинішнього. У цей період він готував втечу з держави молодого чоловіка, тимчасово обмеженого у праві виїзду за кордон. Послуги коштували 10 тисяч доларів. Зловмисник отримав їх двома траншами: на початку домовленостей – дві тисячі, а перед посадкою на потяг – ще вісім. Після передачі другої частини грошей правоохоронці затримали ділка, а гроші вилучили.

Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Тепер йому загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також правоохоронці встановлюють, хто ще причетний до цього злочину. Слідство триває.

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