В Одесі судитимуть чоловіка та жінку за допомогу «ухилянтам»

В Одесі відправили на лаву підсудних чоловіка та жінку, які займалися незаконним вивезенням осіб призовного віку з України. За 11 тис. доларів вони постачали «клієнтів» фіктивними довідками про інвалідність та супроводжували автомобілем до Молдови.
Про це повідомили в управлінні Нацполіції Одеської області.
За даними правоохоронців, 48-річний чоловік та 49-річна жінка діяли спільно з невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження. Вони підшукували осіб, які бажають залишити країну, надавали їм довідки про інвалідність, на підставі яких вони могли безперешкодно перетнути кордон, і надалі вивозили автомобілем до Молдови. З усіма фігурантами проводили інструктажі, отримували необхідні дані для виготовлення «білих квитків» і брали 700 доларів завдатку. Безпосередньо перед перетином кордону отримували ще частину коштів, інші – після успішної угоди.
Встановивши дату та час однієї з таких поїздок, поліцейські здійснили заходи щодо затримання «трансферів». Обох ділків викрили одночасно в Одесі.
За результатами слідчих дій правопорушникам висунули звинувачення за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне перетинання державного кордону України під час дії воєнного стану).
Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Жінка скористалася ним, а чоловік перебуває у слідчому ізоляторі.
Обвинувальні акти щодо ділків уже у суді. Їм загрожує до дев’яти років ув’язнення із конфіскацією майна.