В Одесі судитимуть чоловіка та жінку за допомогу «ухилянтам»

Про це повідомили в управлінні Нацполіції Одеської області.

За даними правоохоронців, 48-річний чоловік та 49-річна жінка діяли спільно з невстановленими особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження. Вони підшукували осіб, які бажають залишити країну, надавали їм довідки про інвалідність, на підставі яких вони могли безперешкодно перетнути кордон, і надалі вивозили автомобілем до Молдови. З усіма фігурантами проводили інструктажі, отримували необхідні дані для виготовлення «білих квитків» і брали 700 доларів завдатку. Безпосередньо перед перетином кордону отримували ще частину коштів, інші – після успішної угоди.

Встановивши дату та час однієї з таких поїздок, поліцейські здійснили заходи щодо затримання «трансферів». Обох ділків викрили одночасно в Одесі.

За результатами слідчих дій правопорушникам висунули звинувачення за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне перетинання державного кордону України під час дії воєнного стану).

Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Жінка скористалася ним, а чоловік перебуває у слідчому ізоляторі.

Обвинувальні акти щодо ділків уже у суді. Їм загрожує до дев’яти років ув’язнення із конфіскацією майна.