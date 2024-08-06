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Одеська область: іноземці намагалися вивезти до Молдови «ухилянтів» у рейрижераторі з м’ясом

Одеська область: іноземці намагалися вивезти до Молдови «ухилянтів» у рейрижераторі з м’ясом

На Одещині затримали двох іноземців – вони перевозили за кордон у рефрижераторі з м’ясом 16 чоловіків призовного віку.

Про це повідомили у прес-службі обласного управління поліції.

Поліцейські встановили, що двоє 39-річних громадян однієї з країн Південно-Західної Азії, які перевозили з України м’ясну продукцію, організували незаконне переправлення через кордон «ухилянтів». Під прикриттям своєї підприємницької діяльності вони сховали у рефрижераторі з м’ясом великої рогатої худоби 16 військовозобов’язаних чоловіків та намагалися вивезти їх до Молдови через один із пунктів пропуску.

За свої послуги вони брали з кожного клієнта від 6000 до 8000 доларів. Крім того, ще по 2000 євро підприємці планували отримати від охочих поставити у паспорті штамп щодо законного в’їзду на територію сусідньої країни. Цю оборудку мали організувати вже за кордоном.

Іноземців затримали та повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через кордон (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України).

За клопотанням слідчих суд обрав зловмисникам запобіжні заходи. Обом загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування продовжується.

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