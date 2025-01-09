Олег Кіпер про мобілізацію: «були елементи саботажу» (відео)

Про це він заявив напередодні в ефірі Новини.LIVE, повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя».

За словами голови ОВА, після зміни керівництва Одеського ТЦК темпи призову до армії в області суттєво збільшились, і на сьогоднішній день вже помітні «позитивні новини».

«Була цифра, яку не перестрибували, видавали, як під копірку, півроку. Коли змінили керівництво, зовсім інакше поїхало. Утричі, п’ять, шість разів почали виконувати завдання, мобілізувати людей», – заявив Кіпер.

При цьому він вважає, що випадки насильницької мобілізації в області є нечисленними.

«Буде таке, що люди у розшуку перебувають. І ці випадки поодинокі», – зазначив голова Одеської ОВА.

За його словами, слід акцентувати увагу на позитивних прикладах, а не зосереджуватися на поодиноких негативних випадках.

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