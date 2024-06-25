Втеча на матрацах: на кордоні з Придністров’ям упіймали 47 «уклоністів» та їхніх «провідників» (відео)

За даними Одеської обласної прокуратури, схему заробітку на військовозобов’язаних, які бажають незаконно виїхати з України, налагодили поліцейський – оперуповноважений одного з районних управлінь поліції Одеської області та його знайомий.

Так, днями, як розповіли в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, в селі Обжили Подільського району правоохоронці зупинили «кортеж» з 4-х мікроавтобусів разом із позашляховиком з водієм і пасажиром, який їх супроводжував.

Таким чином, спільники мали намір вивезти за кордон 47 чоловіків призовного віку із Київської, Харківської, Дніпропетровської, Рівненської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей. Як зазначили прикордонники, на сьогодні це рекордна кількість людей, яких намагалися вивезти з України.

Як було встановлено, «клієнтів» ділки підшукували через спеціальні телеграм-канали. Переходити кордон чоловіки мали стежками, минаючи офіційні пункти пропуску. Ціна таких «послуг» становила від 5 до 18,5 тис. доларів із особи.

Проте навіть більш-менш пристойних умов «переправки» чоловікам не надали – їх буквально «упакували» у 4 вантажні мікроавтобуси, де їм довелося проїхати 100 кілометрів, сидячи на матрацах.

Вже на під’їзді до кордону кортеж зупинили правоохоронці. Також затримали і автомобіль із двома «провідниками». Їм вручено підозри, а стосовно «туристів» складено протоколи про адмінправопорушення.

Фото та відео Південного регіонального управління ДПСУ