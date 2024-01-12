Законопроект про мобілізацію перепишуть: які зміни пропонують у Раді

Депутати Верховної Ради вирішили не виносити на голосування урядовий законопроект про мобілізацію. Документ доопрацюють та приберуть кілька скандальних норм. Серед них – пункти про внесення ухилістів до реєстру боржників та про електронні повістки.
Напередодні Кабінет Міністрів України на своєму позачерговому засіданні, як і очікувалося, відкликав із Верховної Ради скандальний законопроект про мобілізацію. Наразі чиновники працюють над правками до законопроекту.
Народний депутат Мар’яна Безугла на своїй сторінці у facebook опублікувала список змін, які передбачається внести до законопроекту про мобілізацію.
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Загалом пропонуються такі зміни:
- виключити вимогу надання військовозобов’язаними місця проживання при укладені трудового договору;
- виключити антиконституційні норми про внесення до реєстру боржників;
- повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення усім особам з інвалідністю, у тому числі ІІІ групи;
- повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення для військовозобов’язаних, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю, у тому числі ІІІ групи;
- повернути відстрочку для усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів як у чинному Законі;
- виключити відстрочку чинним народним депутатам України;
- виключити відстрочку працівникам підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, правоохоронних органів;
- вилучити норми звільнення поліцейських та прокурорів у зв’язку із призовом на військову службу;
- повернути на військовий облік осіб, які прийняті на службу до правоохоронних органів;
- запровадити бронювання органів прокуратури, правоохоронних органів, органів системи правосуддя та досудового розслідування, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування в Порядку, визначеному Кабміном з чітким визначенням професій та посад;
- уточнити надання відстрочки здобувачам освіти виключно за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності (фаху);
- надати відстрочку особам, зарахованим на навчання до інтернатури;
- повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації для науковців та викладачів за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;
- виключити норму щодо надання повноважень місцевим органам виконавчої влади приймати рішення про надання військовозобов’язаним відстрочки від мобілізації;
- вилучити норму щодо військово-транспортного обов’язку для ФОП;
- вилучити норму щодо обов’язкового проходження громадянами лікування згідно з рішенням ВЛК чи відповідного ТЦК;
- вилучити норму щодо уточнення своїх облікових даних громадянами протягом 20 днів з дати продовження мобілізації;
- виключити повістки через електронну пошту;
- визначити дискрецію щодо звільнення військовослужбовців в залежності від служби в зоні бойових дій або в тилу;
- запровадити підставу для звільнення з військової служби військовослужбовців, родичі яких загинули під час участі в АТО;
- уточнити статті Кримінального кодексу України за якими дозволено за бажанням призивати по мобілізації засуджених осіб;
- включити відтермінування запровадження вимоги до кандидатів на посади державної служби, прокурорів, на службу в поліції в частині проходження базової військової підготовки або військової служби;
- скоротити терміни звільнення строковиків після прийняття закону та запровадити надання відстрочки до 25 років, або 6 місяців у разі звільнення у віці понад 25 років;
- розпочати базову загальновійськову підготовку в закладах вищої освіти всіх форм власності з 2025 року;
- розпочати базову військову службу у рік наступний за роком у якому припинено чи скасовано правовий режим воєнного стану;
- застосувати вимоги до кандидатів на посади державної служби, прокурорів, на службу в поліції щодо проходження ними базової загальновійськової підготовки або військової служби через один рік після запровадження базової загальновійськової підготовки;
- привести у відповідність до Конституції повноваження Президента в частині видання указів.
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