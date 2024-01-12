Законопроект про мобілізацію перепишуть: які зміни пропонують у Раді

Напередодні Кабінет Міністрів України на своєму позачерговому засіданні, як і очікувалося, відкликав із Верховної Ради скандальний законопроект про мобілізацію. Наразі чиновники працюють над правками до законопроекту.

Народний депутат Мар’яна Безугла на своїй сторінці у facebook опублікувала список змін, які передбачається внести до законопроекту про мобілізацію.

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Загалом пропонуються такі зміни:

виключити вимогу надання військовозобов’язаними місця проживання при укладені трудового договору;

виключити антиконституційні норми про внесення до реєстру боржників;

повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення усім особам з інвалідністю, у тому числі ІІІ групи;

повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення для військовозобов’язаних, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю, у тому числі ІІІ групи;

повернути відстрочку для усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів як у чинному Законі;

виключити відстрочку чинним народним депутатам України;

виключити відстрочку працівникам підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, правоохоронних органів;

вилучити норми звільнення поліцейських та прокурорів у зв’язку із призовом на військову службу;

повернути на військовий облік осіб, які прийняті на службу до правоохоронних органів;

запровадити бронювання органів прокуратури, правоохоронних органів, органів системи правосуддя та досудового розслідування, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування в Порядку, визначеному Кабміном з чітким визначенням професій та посад;

уточнити надання відстрочки здобувачам освіти виключно за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності (фаху);

надати відстрочку особам, зарахованим на навчання до інтернатури;

повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації для науковців та викладачів за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

виключити норму щодо надання повноважень місцевим органам виконавчої влади приймати рішення про надання військовозобов’язаним відстрочки від мобілізації;

вилучити норму щодо військово-транспортного обов’язку для ФОП;

вилучити норму щодо обов’язкового проходження громадянами лікування згідно з рішенням ВЛК чи відповідного ТЦК;

вилучити норму щодо уточнення своїх облікових даних громадянами протягом 20 днів з дати продовження мобілізації;

виключити повістки через електронну пошту;

визначити дискрецію щодо звільнення військовослужбовців в залежності від служби в зоні бойових дій або в тилу;

запровадити підставу для звільнення з військової служби військовослужбовців, родичі яких загинули під час участі в АТО;

уточнити статті Кримінального кодексу України за якими дозволено за бажанням призивати по мобілізації засуджених осіб;

включити відтермінування запровадження вимоги до кандидатів на посади державної служби, прокурорів, на службу в поліції в частині проходження базової військової підготовки або військової служби;

скоротити терміни звільнення строковиків після прийняття закону та запровадити надання відстрочки до 25 років, або 6 місяців у разі звільнення у віці понад 25 років;

розпочати базову загальновійськову підготовку в закладах вищої освіти всіх форм власності з 2025 року;

розпочати базову військову службу у рік наступний за роком у якому припинено чи скасовано правовий режим воєнного стану;

застосувати вимоги до кандидатів на посади державної служби, прокурорів, на службу в поліції щодо проходження ними базової загальновійськової підготовки або військової служби через один рік після запровадження базової загальновійськової підготовки;

привести у відповідність до Конституції повноваження Президента в частині видання указів.

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