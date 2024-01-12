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Законопроект про мобілізацію перепишуть: які зміни пропонують у Раді

Законопроект про мобілізацію перепишуть: які зміни пропонують у Раді

Депутати Верховної Ради вирішили не виносити на голосування урядовий законопроект про мобілізацію. Документ доопрацюють та приберуть кілька скандальних норм. Серед них – пункти про внесення ухилістів до реєстру боржників та про електронні повістки.

Напередодні Кабінет Міністрів України на своєму позачерговому засіданні, як і очікувалося, відкликав із Верховної Ради скандальний законопроект про мобілізацію. Наразі чиновники працюють над правками до законопроекту.

Народний депутат Мар’яна Безугла на своїй сторінці у facebook опублікувала список змін, які передбачається внести до законопроекту про мобілізацію.

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Загалом пропонуються такі зміни:

  • виключити вимогу надання військовозобов’язаними місця проживання при укладені трудового договору;
  • виключити антиконституційні норми про внесення до реєстру боржників;
  • повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення усім особам з інвалідністю, у тому числі ІІІ групи;
  • повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації та права на звільнення для військовозобов’язаних, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю, у тому числі ІІІ групи;
  • повернути відстрочку для усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів як у чинному Законі;
  •  виключити відстрочку чинним народним депутатам України;
  • виключити відстрочку працівникам підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, правоохоронних органів;
  • вилучити норми звільнення поліцейських та прокурорів у зв’язку із призовом на військову службу;
  • повернути на військовий облік осіб, які прийняті на службу до правоохоронних органів;
  • запровадити бронювання органів прокуратури, правоохоронних органів, органів системи правосуддя та досудового розслідування, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування в Порядку, визначеному Кабміном з чітким визначенням професій та посад;
  • уточнити надання відстрочки здобувачам освіти виключно за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності (фаху);
  • надати відстрочку особам, зарахованим на навчання до інтернатури;
  • повернути норму щодо надання відстрочки від мобілізації для науковців та викладачів за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;
  • виключити норму щодо надання повноважень місцевим органам виконавчої влади приймати рішення про надання військовозобов’язаним відстрочки від мобілізації;
  • вилучити норму щодо військово-транспортного обов’язку для ФОП;
  • вилучити норму щодо обов’язкового проходження громадянами лікування згідно з рішенням ВЛК чи відповідного ТЦК;
  • вилучити норму щодо уточнення своїх облікових даних громадянами протягом 20 днів з дати продовження мобілізації;
  • виключити повістки через електронну пошту;
  • визначити дискрецію щодо звільнення військовослужбовців в залежності від служби в зоні бойових дій або в тилу;
  • запровадити підставу для звільнення з військової служби військовослужбовців, родичі яких загинули під час участі в АТО;
  • уточнити статті Кримінального кодексу України за якими дозволено за бажанням призивати по мобілізації засуджених осіб;
  • включити відтермінування запровадження вимоги до кандидатів на посади державної служби, прокурорів, на службу в поліції в частині проходження базової військової підготовки або військової служби;
  • скоротити терміни звільнення строковиків після прийняття закону та запровадити надання відстрочки до 25 років, або 6 місяців у разі звільнення у віці понад 25 років;
  •  розпочати базову загальновійськову підготовку в закладах вищої освіти всіх форм власності з 2025 року;
  • розпочати базову військову службу у рік наступний за роком у якому припинено чи скасовано правовий режим воєнного стану;
  • застосувати вимоги до кандидатів на посади державної служби, прокурорів, на службу в поліції щодо проходження ними базової загальновійськової підготовки або військової служби через один рік після запровадження базової загальновійськової підготовки;
  • привести у відповідність до Конституції повноваження Президента в частині видання указів.

Військовий експерт розповів, що відбувається в армії із тими, кого примусово мобілізували.

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