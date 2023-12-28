Новий законопроєкт про мобілізацію порушує конституційні права: омбудсмен з прав людини

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен повідомив, що коли законопроєкт №10378 зайде до нього на офіційне погодження, він буде писати про усі норми, які порушують права людини згідно з Конституцією України та міжнародним правом.

Я чекаю офіційного направлення цього законопроєкту до мене. Ми в Офісі омбудсмена ретельно його вивчатимемо і я робитиму свої заперечення, –

сказав омбудсмен в ефірі національного телемарафону “Єдині новини”.

У законопроєкті є низка обмежень щодо осіб, які ухиляються від мобілізації, які навіть, на перший погляд, порушують конституційні права. Зокрема, це заборона на операції з нерухомістю, керування особистим транспортом, використання грошових коштів.

Це пряма норма Конституції: людина не може бути обмежена у своїх правах. Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, то не можемо ми на рівні закону заборонити їй продати цей будинок або купити інший. Це прямо суперечитиме Конституції. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені нескінченно, –

пояснив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що коли ми з одного боку захищаємо нашу державу, захищаємо всіх громадян, ми не можемо перетворитися на країну з якою воюємо та перетворити Конституцію з її нормами й правами на звичайний папірець.

Нагадаємо, що внесений Кабміном законопроєкт передбачає низку обмежень і санкцій щодо військовозобов’язаних громадян України, які ухиляються від мобілізації.

Наприклад, якщо військовозобов’язані будуть ухилятися від мобілізації, вони не зможуть користуватися власним транспортом, отримати водійські права, виїжджати за кордон, здійснювати операції з рухомим і нерухомим майном, отримати кредит скористатися пільгами тощо.

Також, згідно із законопроєктом, особи, які відмовляються проходити медогляд, можуть потрапити до в’язниці на строк від трьох до п’яти років.

Окрім того, пропонують удесятеро збільшити штраф за порушення правил військового обліку. Також може зрости штраф за порушення правил мобілізації та військової служби: з 8,5 тис. грн до 34-85 тис. грн (а в умовах особливого періоду – від 153 до 204 тис. грн).

А ще в законопроєкті розглянуть можливість затримувати порушників на три доби для встановлення особи та з’ясування обставин. Наразі адмінзатримання не перевищує трьох годин.

Також “Одеське життя” писало, що в Україні запустили електронний Реєстр військовозобов’язаних “Оберіг”, в базі якого містяться персональні та службові дані про всіх військовозобов’язаних українців віком від 18 до 60 років.