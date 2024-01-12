Що відбувається в армії з тими, кого примусово мобілізували

Про це Євген Дикий написав на своїй facebook-сторінці.

На думку Дикого, чоловіки, яких представники ТЦК виловлюють на вулицях та у громадському транспорті, будуть поганими солдатами. Адже у них низька мотивація. Також вони схильні до втечі та дезертирства.

Але він пояснює й іншу сторону мобілізації. Кожен доброволець на фронті хоче стояти проти ворога поряд з таким самим вмотивованим військовим. Але такого вибору Україна вже не має, наголосив експерт.

Дикий підкреслив, що кількість добровольців завжди менша у будь-якій країні. І це нормально. Але закони війни вимагають свого – проти мобілізованої маси доводиться виставляти таку само мобілізовану масу.

Тобто без тих, кого держава мобілізує недобровільно, ми просто фізично не протримаємось, –

уточнив колишній комбат.

Та війна змінює людей і у примусово мобілізованих також з’являється мотивація. Часто чоловіки, які потрапили на фронт проти волі, стають хорошими воїнами, зауважив Дикий.

Не варто вважати, що кожний хто не прагнув до війська та на фронт – обов’язково лайно, боягуз, і головне що це невиліковно. Не хотіти на війну – це взагалі-то нормально. І боятися смерті та інших незручностей у війську – так само нормально, –

пояснив військовий експерт.

Також він розказав, що чоловік, якого примусово відправили воювати прибуває на фронт пригніченим та розгубленим. Але на війні життя проходить інакше і відрізняється від усього досвіду, набутого раніше. І уже в новому житті на фронті чоловіки будують інші пріоритети важливого і другорядного.

Страх зганьбитись перед друзями у окопі стає екзистенційним, і мотивує в моменти слабкості, –

ділиться Дикий.

За словами дикого, війна – це та кузня, яка виковує захисників з дуже різних людей.

Є й страшна воєнна реальність, коли ухилянти стають дезертирами, хтось спивається, хтось вчиняє суїцид. Але й від цієї реальності на війні не втекти, каже військовий.

Але перший шлях, із примусово мобілізованого боягуза у лицарі-захисники, проходять значно більше бійців, і саме його слід вважати типовим, –

підсумував Євген Дикий.

Раніше очільник Одеського обласного ТЦК Олександр Охріменко прокоментував інциденти з роздачею повісток у маршрутках та спортзалах. Він наголосив, що його підлеглі не порушують чинного законодавства.