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Законопроєкт про мобілізацію стане компромісним: що планують змінити 

Законопроєкт про мобілізацію стане компромісним: що планують змінити 

Перед голосуванням у Верховній Раді законопроєкт про мобілізацію, який викликав неоднозначну оцінку в суспільстві, планують зробити компромісним.

Про це повідомила заступниця голови Комітету Ради з гуманітарної та інформаційної політики, народна депутатка Євгенія Кравчук.

За її словами, цього тижня над внесенням правок до законопроєкту почне працювати велика міжвідомча робоча група. Адже депутатам зрозуміло, що в оригінальному вигляді за законопроєкт голосувати не будуть у Верховній Раді.

Нардепка наголосила, що до законопроєкту є зауваження від Уповноваженого з прав людини. Дмитро Лубінець тоді сказав, що в його Офісі не підпишуть закон, де порушуються закріплені Конституцією права громадянина.

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Окрім того Євгенія Кравчук висловила певні занепокоєння, щоб не було корупційних норм. Або коли військком на свій розсуд вирішує кого включати, а кого забирати зі списку боржників.

Нардепка дотримується думки, що мобілізація має здійснюватися в зрозумілий і справедливий спосіб.

Люди мають відчувати справедливий підхід. Військові, які на фронті з 24 лютого 2022 року мають розуміти, коли їх прийдуть і змінять. Але своєю чергою їх мають змінити  підготовлені люди, –

заявила Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу “Рада”.

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