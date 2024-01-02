Законопроєкт про мобілізацію стане компромісним: що планують змінити 

Про це повідомила заступниця голови Комітету Ради з гуманітарної та інформаційної політики, народна депутатка Євгенія Кравчук.

За її словами, цього тижня над внесенням правок до законопроєкту почне працювати велика міжвідомча робоча група. Адже депутатам зрозуміло, що в оригінальному вигляді за законопроєкт голосувати не будуть у Верховній Раді.

Нардепка наголосила, що до законопроєкту є зауваження від Уповноваженого з прав людини. Дмитро Лубінець тоді сказав, що в його Офісі не підпишуть закон, де порушуються закріплені Конституцією права громадянина.

Окрім того Євгенія Кравчук висловила певні занепокоєння, щоб не було корупційних норм. Або коли військком на свій розсуд вирішує кого включати, а кого забирати зі списку боржників.

Нардепка дотримується думки, що мобілізація має здійснюватися в зрозумілий і справедливий спосіб.

Люди мають відчувати справедливий підхід. Військові, які на фронті з 24 лютого 2022 року мають розуміти, коли їх прийдуть і змінять. Але своєю чергою їх мають змінити підготовлені люди, –

заявила Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу “Рада”.