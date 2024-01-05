Депутатка, яка вимагала відставки Залужного, втратила посаду

Народну депутатку від партії “Слуга народу” сьогодні, 5 січня, рекомендували звільнити з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки. Щоправда, членом комітету вона залишиться.
Про це повідомили народні депутати та сама Мар’яна Безугла.
Рішення про звільнення у Комітеті з питань безпеки, оборони та розвідки підтримали одноголосно. Після цього рішення мають підтримати понад 226 народних обранців.
Народний депутат від партії “Батьківщина” Вадим Івченко повідомив на своїй facebook-сторінці, що проголосував “за” відсторонення Безуглої з посади. , що проголосував «за» рекомендацію звільнити Безуглу.
На рекомендацію щодо свого звільнення відреагувала і сама Безугла. Вона підкреслила, що відсторонення з її посади буде тільки після голосування в залі Верховної Ради.
Під дописом Мар’яни Безуглої багато коментарів, але всі вони зводяться до того, що українцям до вподоби така ініціатива Комітету нацбезпеки.
Що стало причиною такої ініціативи з боку Комітету, наразі невідомо.
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Нагадаємо, Мар’яна Безугла наприкінці листопада заявила, що зі своєї посади має піти Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Оскільки він не зміг надати відповідь щодо дій української армії у 2024 році. З її слів, це стало проблемою під час планування бюджету на 2024 рік.
Також Мар’яна Безугла однією з ініціаторів зміни правил мобілізації. Зокрема вона вважає, що на війну мають йти й жінки. Не підлягають мобілізації лише вагітні, вважає Безугла.
Та цікаві законопроєкти Безугла виносила до Верховної Ради ще на початку війни. Один з них – вже під час повномасштабної війни, вона зареєструвала законопроєкт щодо “розстрілу військових”. У ньому пропонувалося дозволити командирам розстрілювати військовослужбовців за невиконання наказів. Але у Раді таку ініціативу відкликали.