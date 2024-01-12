Законопроект о мобилизации перепишут: какие изменения предлагают в Раде

Накануне Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании, как и ожидалось, отозвал из Верховной Рады скандальный законопроект о мобилизации. Теперь чиновники работают над правками к законопроекту.

Народный депутат Марьяна Безуглая на своей странице в facebook опубликовала список изменений, которые предполагается внести в законопроект о мобилизации.

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В целом предлагаются следующие изменения:

исключить требование предоставления военнообязанными места жительства при заключении трудового договора;

исключить антиконституционные нормы о внесении в реестр должников;

вернуть норму по предоставлению отсрочки от мобилизации и права на освобождение всем лицам с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;

вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на освобождение для военнообязанных, имеющих жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;

вернуть отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, как в действующем законе;

исключить отсрочку действующим народным депутатам Украины;

исключить отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, правоохранительных органов;

изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу;

вернуть на военный учет лиц, принятых на службу в правоохранительные органы;

ввести бронирование органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия и досудебного расследования, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления в Порядке, определенном Кабмином с четким определением профессий и должностей;

уточнить предоставление отсрочки соискателям образования исключительно при условии ее последовательного получения без учета специальности (профессии);

предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;

вернуть норму по предоставлению отсрочки от мобилизации для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

исключить норму о предоставлении полномочий местным органам исполнительной власти принимать решение о предоставлении военнообязанным отсрочки от мобилизации;

изъять норму по военно-транспортной обязанности для ФЛП;

изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВВК или соответствующего ТЦК;

изъять норму об уточнении своих учетных данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации;

исключить повестки по электронной почте;

определить дискрецию об увольнении военнослужащих в зависимости от службы в зоне боевых действий или в тылу;

ввести основание для увольнения с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО;

уточнить статьи Уголовного кодекса Украины, по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц;

уточнить статьи Уголовного кодекса Украины, по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц; включить отсрочку введения требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции в части прохождения базовой военной подготовки или военной службы;

сократить сроки увольнения срочников после принятия закона и ввести предоставление отсрочки до 25 лет или 6 месяцев в случае увольнения в возрасте более 25 лет;

начать базовую общевойсковую подготовку в учреждениях высшего образования всех форм собственности с 2025 года;

начать базовую военную службу в год, следующий за годом, в котором прекращен или отменен правовой режим военного положения;

применить требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции по прохождению ими базовой общевойсковой подготовки или военной службы через один год

после введения базовой общевойсковой подготовки;

привести в соответствие с Конституцией полномочия Президента в части издания указов.

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