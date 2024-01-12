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Законопроект о мобилизации перепишут: какие изменения предлагают в Раде

Законопроект о мобилизации перепишут: какие изменения предлагают в Раде

Депутаты Верховной Рады Украины решили не выносить на голосование правительственный законопроект о мобилизации. Документ доработают и уберут несколько скандальных норм. Среди них — пункты о внесении уклонистов в реестр должников и об электронных повестках.

Накануне Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании, как и ожидалось, отозвал из Верховной Рады скандальный законопроект о мобилизации. Теперь чиновники работают над правками к законопроекту.

Народный депутат Марьяна Безуглая на своей странице в facebook  опубликовала список изменений, которые предполагается внести в законопроект о мобилизации.

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В целом предлагаются следующие изменения:

  • исключить требование предоставления военнообязанными места жительства при заключении трудового договора;
  • исключить антиконституционные нормы о внесении в реестр должников;
  • вернуть норму по предоставлению отсрочки от мобилизации и права на освобождение всем лицам с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;
  • вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на освобождение для военнообязанных, имеющих жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью, в том числе ІІІ группы;
  • вернуть отсрочку для усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, как в действующем законе;
  • исключить отсрочку действующим народным депутатам Украины;
  • исключить отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, правоохранительных органов;
  • изъять нормы увольнения полицейских и прокуроров в связи с призывом на военную службу;
  • вернуть на военный учет лиц, принятых на службу в правоохранительные органы;
  • ввести бронирование органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов системы правосудия и досудебного расследования, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления в Порядке, определенном Кабмином с четким определением профессий и должностей;
  • уточнить предоставление отсрочки соискателям образования исключительно при условии ее последовательного получения без учета специальности (профессии);
  • предоставить отсрочку лицам, зачисленным на обучение в интернатуру;
  • вернуть норму по предоставлению отсрочки от мобилизации для ученых и преподавателей при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
  • исключить норму о предоставлении полномочий местным органам исполнительной власти принимать решение о предоставлении военнообязанным отсрочки от мобилизации;
  • изъять норму по военно-транспортной обязанности для ФЛП;
  • изъять норму об обязательном прохождении гражданами лечения согласно решению ВВК или соответствующего ТЦК;
  • изъять норму об уточнении своих учетных данных гражданами в течение 20 дней с даты продления мобилизации;
  • исключить повестки по электронной почте;
  • определить дискрецию об увольнении военнослужащих в зависимости от службы в зоне боевых действий или в тылу;
  • ввести основание для увольнения с военной службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО;
    уточнить статьи Уголовного кодекса Украины, по которым разрешено по желанию призывать по мобилизации осужденных лиц;
  • включить отсрочку введения требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции в части прохождения базовой военной подготовки или военной службы;
  • сократить сроки увольнения срочников после принятия закона и ввести предоставление отсрочки до 25 лет или 6 месяцев в случае увольнения в возрасте более 25 лет;
  • начать базовую общевойсковую подготовку в учреждениях высшего образования всех форм собственности с 2025 года;
  • начать базовую военную службу в год, следующий за годом, в котором прекращен или отменен правовой режим военного положения;
  • применить требования к кандидатам на должности государственной службы, прокурорам, на службу в полиции по прохождению ими базовой общевойсковой подготовки или военной службы через один год
  • после введения базовой общевойсковой подготовки;
  • привести в соответствие с Конституцией полномочия Президента в части издания указов.

Военный эксперт рассказал, что происходит в армии с теми, кого принудительно мобилизовали.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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