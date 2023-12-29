Загинув за Україну: на Одещині живим коридором зустрінуть молодого воїна

Про це у facebook повідомили односельці Героя.

Юрій Ткач віддав найцінніше – своє молоде життя.

“Здається, над Україною прорвалася неосяжна хмара людського горя та сліз. Одна за іншою зустрічаємо трагічні новини, від яких втомлюється дихання, холоне кров.

Останній тиждень року приніс нам сумну звістку – на війні загинув ще один наш молодий односельець Ткач Юрій Васильович. Безжальна війна забирає життя, калічить долі, розбиває серця, забирає найкращих, тих, хто всім серцем любив і вірив у свою країну, її світле, мирне майбутнє…”, – йдеться у повідомленні.

У загиблого залишилися мати та сестра.

Зустріч земляка-героя відбудеться у суботу, 30 жовтня, у рідному селі. Живим коридором загиблого проведуть із центу села до рідного дому.

Прощання з Юрієм відбудеться 31 грудня.

Вічна слава та шана хороброму воїну. Щиро співчуваємо всім рідним та близьким загиблого.

Ще новини на тему: