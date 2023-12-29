Погиб за Украину: на Одесщине живым коридором встретят молодого воина

Об этом в facebook сообщили односельчане Героя.

Юрий Ткач отдал самое ценное – свою молодую жизнь.

«Кажется, над Украиной прорвалось необъятное облако человеческого горя и слез. Одна за другой встречаем трагические новости, от которых утомляется дыхание, стынет кровь.

Последняя неделя года принесла нам печальное известие — на войне погиб еще один наш молодой односельчанин Ткач Юрий Васильевич. Безжалостная война уносит жизни, калечит судьбы, разбивает сердца, уносит лучших, тех, кто всем сердцем любил и верил в свою страну, ее светлое, мирное будущее…», — говорится в сообщении.

У погибшего остались мать и сестра.

Встреча земляка-героя состоится в субботу, 30 октября, в родном селе. Живым коридором погибшего проведут из цента села в родной дом.

Прощание с Юрием состоится 31 декабря.

Вечная слава и почет храброму воину. Искренне сочувствуем всем родным и близким павшего.

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