Погиб за Украину: на Одесщине живым коридором встретят молодого воина

Война забрала жизнь еще одного молодого Защитника Украины. На фронте погиб Юрий Ткач — житель села Шершенцы Кодымского района.
Об этом в facebook сообщили односельчане Героя.
Юрий Ткач отдал самое ценное – свою молодую жизнь.
«Кажется, над Украиной прорвалось необъятное облако человеческого горя и слез. Одна за другой встречаем трагические новости, от которых утомляется дыхание, стынет кровь.
Последняя неделя года принесла нам печальное известие — на войне погиб еще один наш молодой односельчанин Ткач Юрий Васильевич. Безжалостная война уносит жизни, калечит судьбы, разбивает сердца, уносит лучших, тех, кто всем сердцем любил и верил в свою страну, ее светлое, мирное будущее…», — говорится в сообщении.
У погибшего остались мать и сестра.
Встреча земляка-героя состоится в субботу, 30 октября, в родном селе. Живым коридором погибшего проведут из цента села в родной дом.
Прощание с Юрием состоится 31 декабря.
Вечная слава и почет храброму воину. Искренне сочувствуем всем родным и близким павшего.
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