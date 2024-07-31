За завданням ФСБ: 17-річний одесит намагався підпалити військкомат на Вінниччині

Контррозвідники СБУ затримали палія «по гарячих слідах» після того, як він кинув «коктейль Молотова» у стіну військкомату та зняв спалах на свій телефон.

За даними слідства, фігурантом виявився 17-річний одесит. Навесні цього року він шукав в інтернеті спосіб швидко заробити та потрапив у поле зору російської ФСБ.

Юнак розмістив своє резюме на одному із сайтів з пошуку роботи, і на нього відповів представник російської спецслужби. За гроші він запропонував одеситу здійснювати підпали об’єктів військової інфраструктури та автомобілів українських захисників.

Після «тестових» завдань у вигляді фотофіксації локацій Сил оборони в Одесі окупанти «відправили» свого поплічника до Вінницької області, де диверсант повинен був підпалити будівлю ТЦК. А після цього завдання він мав продовжити серію підпалів на території Житомира.

Однак у ворожі плани втрутилася СБУ.

Під час обшуків у молодика вилучили саморобну запальну суміш та мобільний телефон, який він використовував для зйомки злочину та спілкування з «кураторами».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманого про підозру у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України).

Наразі одесит перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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