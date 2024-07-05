СБУ нейтралізувала агенток ФСБ: юні одеситки готували ракетні удари

За завданням російської спецслужби, вони готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі міста. Під виглядом прогулянок, агентки визначали координати потенційних цілей, фотографувалися на їх фоні та робили селфі з прив’язкою до місцевості.

Особливу увагу ворога привертали військкомати, медустанови та бойові позиції ППО і берегової охорони. Зібрану інформацію передавали через месенджери своїм кураторам з ФСБ, використовуючи вигадані нікнейми та анонімні чати.

За виконані завдання отримували грошові винагороди від РФ та просили про евакуацію і працевлаштування в російських спецслужбах.

СБУ задокументувала діяльність групи та затримала всіх трьох агенток під час підготовки звіту до ФСБ. Проведено додаткові заходи для захисту українських військових локацій.

Затриманим повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій групою осіб в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув’язнення. Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.