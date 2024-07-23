На Одеській залізниці затримали диверсанта

Про це повідомили в СБУ.

Затриманим виявився 39-річний місцевий мешканець, який входив до агентурного апарату фсб і впродовж тривалого часу перебував у рф, де проживає його батько.

У поле зору окупантів фігурант потрапив ще до початку повномасштабної війни, коли став на військовий облік у Краснодарі, щоб оформити російський паспорт.

Напередодні повномасштабної війни чоловік повернувся в Україну, де згодом на нього дистанційно вийшла фсб і залучила до підривної діяльності.

Зокрема чоловік відстежував локації Сил оборони та наводив по них ракетно-дронові атаки рф. Серед пріоритетних цілей ворога були позиції ППО, які захищають повітряний простір міста.

Крім того до завдань агента входило знищення релейних шаф Укрзалізниці. Насамперед ідеться про підпали семафорів на важливих ділянках залізничного сполучення.

Після першого підпалу однієї з таких шаф СБУ затримала агента “на гарячому”.

За наявними даними, чоловік готувався до вчинення нових диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури.

Під час обшуків у квартирі затриманого виявлено дві бойові гранати Ф-1 та мобільний телефон із доказами злочинних дій.

Слідчі Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

▪ ч. 2 ст. 113 (диверсія);

▪ ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання боєприпасів).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.