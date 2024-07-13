В Одесі намагалися спалити машину військової – хто виявився палієм

В Одесі намагалися спалити машину військової – хто виявився палієм

В Одесі поліцейські затримали молодика, який вночі 23 червня 2024 року облив пальним і підпалив машину військової у Пересипському районі.

Про це повідомили напередодні у прес-службі обласного управління поліції.

Затриманий розповів, що отримав замовлення на підпал машини в одному з меседжерів. Кому належить це авто, він, за його словами, не уточнював. Після виконання завдання він сфотографував результат і відправив замовнику, після чого втік.

За виконане завдання замовник обіцяв перерахувати йому 80 тис. грн, але в результаті той отримав лише 937 грн і обіцянку, що йому обов’язково підкинуть ще кілька подібних доручень.

За інформацією правоохоронців, палієм виявився 28-річний одесит, який раніше проходив військову службу за призовом і кілька місяців тому дезертував із військової частини.

Крім умисного ушкодження чужого майна (ст.194 Кримінального кодексу України), одесита підозрюють у носінні холодної зброї, зберіганні наркотиків та крадіжці.

Підозрюваного ув’язнили у СІЗО з можливістю звільнення під заставу у розмірі 604 тис. грн.

Раніше в Миколаївській області розшукали та затримали двох підлітків, які в селі Лиманське на Одещині підпалили мікроавтобус Volkswagen та позашляховик Hyundai Santa-Fe, які належать військовим.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk