В Одесі намагалися спалити машину військової – хто виявився палієм

Про це повідомили напередодні у прес-службі обласного управління поліції.

Затриманий розповів, що отримав замовлення на підпал машини в одному з меседжерів. Кому належить це авто, він, за його словами, не уточнював. Після виконання завдання він сфотографував результат і відправив замовнику, після чого втік.

За виконане завдання замовник обіцяв перерахувати йому 80 тис. грн, але в результаті той отримав лише 937 грн і обіцянку, що йому обов’язково підкинуть ще кілька подібних доручень.

За інформацією правоохоронців, палієм виявився 28-річний одесит, який раніше проходив військову службу за призовом і кілька місяців тому дезертував із військової частини.

Крім умисного ушкодження чужого майна (ст.194 Кримінального кодексу України), одесита підозрюють у носінні холодної зброї, зберіганні наркотиків та крадіжці.

Підозрюваного ув’язнили у СІЗО з можливістю звільнення під заставу у розмірі 604 тис. грн.

Раніше в Миколаївській області розшукали та затримали двох підлітків, які в селі Лиманське на Одещині підпалили мікроавтобус Volkswagen та позашляховик Hyundai Santa-Fe, які належать військовим.