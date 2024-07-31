По заданию ФСБ: 17-летний одессит пытался поджечь военкомат на Винничине

Контрразведчики СБУ задержали поджигателя «по горячим следам» после того, как он бросил «коктейль Молотова» в стену военкомата и снял возгорание на свой телефон.

По данным следствия, фигурантом оказался 17-летний одессит. Весной этого года он искал в интернете способ быстро заработать и попал в поле зрения российской фсб.

Юноша разместил свое резюме на одном из сайтов по поиску работу, и на него ответил представитель российской спецслужбы. За деньги он предложил одесситу совершать поджоги объектов военной инфраструктуры и автомобилей украинских защитников.

После «тестовых» задач в виде фотофиксации локаций Сил обороны в Одессе оккупанты «отправили» своего приспешника в Винницкую область, где диверсант должен был поджечь здание ТЦК. А после этой задачи он должен был продолжить серию поджогов на территории Житомира.

Однако во враждебные планы вмешалась СБУ.

Во время обысков у молодого человека изъяли самодельную зажигательную смесь и мобильный телефон, который он использовал для съемки преступления и общения с «кураторами».

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в диверсии, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас одессит находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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