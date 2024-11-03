З пачкою грошей у трусах: журналісти опублікували відео із сином голови одеського благодійного фонду

В одних трусах, зате з довідкою

Днями в мережі поширилося відео, на якому молодик розгулює по дому в одних трусах і розважається, засовуючи пачки з досить великою сумою грошей собі… скажімо так, у спідню білизну.

Відео, а також фото, на якому Фомін лежить на ліжку, а поряд із ним розсипані купюри по 500 та 1000 гривень, оприлюднили днями журналісти місцевого видання «Думська».

Показово, що при цьому, як повідомляється, чоловік має довідку про інвалідність і, відповідно, непридатність до військової служби нібито через подагру, видану нещодавно звільненою з посади керівницею Одеського обласного центру медико-соціальної експертизи Оленою Станіславовою.

«Згідно з діагнозом у нього величезні проблеми з ногами і він майже не може ходити, що в ролику зовсім непомітно», – коментує «Думська».

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«Хто ж вдома в трусах не ходить?»

Глава фонду «Віра. Надія. Любов» Тетяна Семикоп прокоментувала оприлюднені фото та відео. Вона підтвердила, що чоловік на відео – її син, але наголосила, що він не є заступником голови її фонду, а гроші на відео також не мають відношення до фонду, а публікація «компромату» – помста його колишньої жінки.

«Це мститься колишня жінка. Я в цьому живу вже два роки. Ви не повірите, але вона навіть листи в ООН писала. В мене інший заступник голови фонду. Й мені прикро, що через такі її дії страждає репутація фонду. Що до того, що він в трусах то хто ж вдома в трусах не ходить? Взагалі це особисте. Я вважаю, що розповсюдження таких відео – кримінальне правопорушення», – цитує голову фонду «Інтент».

У той же час на сайті благодійного фонду вказується, що Євген Фомін все ж таки є другим заступником голови правління організації.

«Це відео знято два роки тому»

Пізніше, пише «Думська», з ними зв’язався сам фігурант скандалу Євген Фомін – чоловік записав відеозвернення, в якому виклав свою версію події.

За його словами, по-перше, це відео знято ще на початку війни, тобто йому вже майже три роки.

«По-друге, із чого ви взяли, що це благодійні кошти? Як я взагалі міг би зняти гроші з рахунку організації, якщо в організації існує виключно безготівковий розрахунок?.. Гроші на відео – це буквально всі мої заощадження, які я зняв з особистого рахунку для того, щоб відправити дружину, сина та маму до Європців на перші місяці війни», – запевняє Євген Фомін.

Крім того, він підтвердив, що справді має інвалідність, але з 2023 року, тоді як відео було записано раніше.

«Я отримав інвалідність не для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації – я і так би її мав через те, що в мене більше 7 років є хронічне захворювання, а також на моєму утриманні батько з інвалідністю», – пояснює Євген Фомін.

Він також пояснив появу в публічному просторі цього відео помстою своєї колишньої дружини, яка «програла всі суди після нашого розлучення і просто вже не знає, як мені ще можна помститися».

Як то кажуть, віримо?..

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