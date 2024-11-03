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З пачкою грошей у трусах: журналісти опублікували відео із сином голови одеського благодійного фонду

З пачкою грошей у трусах: журналісти опублікували відео із сином голови одеського благодійного фонду

В Одесі потрапив у скандал заступник голови одеського благодійного фонду «Віра. Надія. Любов» Тетяни Семикоп та за сумісництвом її син Євген Фомін. Чоловік «засвітився» на компрометуючому відео з великою сумою грошей. При цьому сам заступник голови фонду, як і його мати, пояснюють появу відео помстою колишньої дружини Фоміна і запевняють, що ці гроші не є коштами благодійників.

В одних трусах, зате з довідкою

Днями в мережі поширилося відео, на якому молодик розгулює по дому в одних трусах і розважається, засовуючи пачки з досить великою сумою грошей собі… скажімо так, у спідню білизну.

Скандальне відео

Скриншот з відео

Євгеній Фомін на скандальному відео

Найкраще місце для зберігання грошей, так?

Відео, а також фото, на якому Фомін лежить на ліжку, а поряд із ним розсипані купюри по 500 та 1000 гривень, оприлюднили днями журналісти місцевого видання «Думська».

На ліжку з грошима

Євген Фомін

Показово, що при цьому, як повідомляється, чоловік має довідку про інвалідність і, відповідно, непридатність до військової служби нібито через подагру, видану нещодавно звільненою з посади керівницею Одеського обласного центру медико-соціальної експертизи Оленою Станіславовою.

«Згідно з діагнозом у нього величезні проблеми з ногами і він майже не може ходити, що в ролику зовсім непомітно», – коментує «Думська».

Довідка Фоміна

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«Хто ж вдома в трусах не ходить?»

Глава фонду «Віра. Надія. Любов» Тетяна Семикоп прокоментувала оприлюднені фото та відео. Вона підтвердила, що чоловік на відео – її син, але наголосила, що він не є заступником голови її фонду, а гроші на відео також не мають відношення до фонду, а публікація «компромату» – помста його колишньої жінки.

«Це мститься колишня жінка. Я в цьому живу вже два роки. Ви не повірите, але вона навіть листи в ООН писала. В мене інший заступник голови фонду. Й мені прикро, що через такі її дії страждає репутація фонду. Що до того, що він в трусах то хто ж вдома в трусах не ходить? Взагалі це особисте. Я вважаю, що розповсюдження таких відео – кримінальне правопорушення», – цитує голову фонду «Інтент».

У той же час на сайті благодійного фонду вказується, що Євген Фомін все ж таки є другим заступником голови правління організації.

Структура благодійного фонду

Фото – скріншот з сайту руху “Віра, Надія, Любов”

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«Це відео знято два роки тому»

Пізніше, пише «Думська», з ними зв’язався сам фігурант скандалу Євген Фомін – чоловік записав відеозвернення, в якому виклав свою версію події.

За його словами, по-перше, це відео знято ще на початку війни, тобто йому вже майже три роки.

«По-друге, із чого ви взяли, що це благодійні кошти? Як я взагалі міг би зняти гроші з рахунку організації, якщо в організації існує виключно безготівковий розрахунок?.. Гроші на відео – це буквально всі мої заощадження, які я зняв з особистого рахунку для того, щоб відправити дружину, сина та маму до Європців на перші місяці війни», – запевняє Євген Фомін.

Крім того, він підтвердив, що справді має інвалідність, але з 2023 року, тоді як відео було записано раніше.

«Я отримав інвалідність не для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації – я і так би її мав через те, що в мене більше 7 років є хронічне захворювання, а також на моєму утриманні батько з інвалідністю», – пояснює Євген Фомін.

Він також пояснив появу в публічному просторі цього відео помстою своєї колишньої дружини, яка «програла всі суди після нашого розлучення і просто вже не знає, як мені ще можна помститися».

Як то кажуть, віримо?..

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