В Одесі звільнилася керівниця МСЕК на тлі скандалу з липовими прокурорами-інвалідами

Керівниця головного медичного закладу Одещини, який визначає інвалідність, пішла з посади за власним бажанням. Обласна рада вже готує відповідний документ про її звільнення.

Цікаво, що голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, ніби планував змінити керівництво МСЕК ще до скандалу з прокурорами. Про це він розповів в інтерв’ю Новини.LIVE. За його словами, під час перевірки закладу його вразили погані умови в приміщеннях та неналежне ставлення до військових.

«Я почав цей процес ще до того, як проблема вийшла на державний рівень. Зараз ми перевірили шість лікарень і виявили певні порушення», – зазначив Кіпер.

Нагадаємо, нещодавно з’ясувалося, що на півдні України незвично багато прокурорів мають статус людини з інвалідністю. Особливо вражає ситуація на Одещині – там такий статус мають 47 прокурорів, або 9,5% від усіх працівників прокуратури. Для порівняння, на Миколаївщині людьми з інвалідністю є лише 12 прокурорів (4,5% від загальної кількості).

Загалом у трьох південних областях України – Одеській, Миколаївській та Херсонській – статус людини з інвалідністю мають шість десятків прокурорів.

Нагадаємо, що до 31 грудня 2024 року в Україні взагалі ліквідують медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) – настільки великі масштаби корупції там виявили.

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