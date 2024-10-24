Одеська область потрапила в топ за кількістю прокурорів з інвалідністю

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Перевірка охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат. Розслідування стосується як набуття прокурорами статусу особи з інвалідністю, так і отримання пенсійних виплат.

За попередніми даними, в Одеському регіоні з 494 співробітників прокуратури статус людей з інвалідністю має майже кожен десятий – 47 осіб. Переважна більшість із них – чоловіки.

Більше – лише в Черкаській та Хмельницькій областях.

Про те, чому прокурори Хмельниччини масово оформляли саме ІІ групу інвалідності та яка в них пенсія, читайте в нашій статті:: Навіщо прокурорам фіктивна інвалідність: схеми, від яких голова йде обертом

У решті регіонів ситуація інша – частка прокурорів з інвалідністю не перевищує 10%.

В Офісі Генерального прокурора 22 прокурори мають статус особи з інвалідністю. Це 2,5% від загальної чисельності прокурорів, які працюють у центральному апараті.

«За кожним із цих фактів буде проведено ретельну перевірку та надано оцінку як у межах службового розслідування, так і в межах кримінального провадження». – йдеться в повідомленні.

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