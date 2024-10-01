Скандал із простроченою гуманітарною допомогою: за що відчитав медиків голова благодійного фонду (відео)

Відео цієї зустрічі опублікувало видання «Думська».

На відео представлено, як голова благодійного фонду «Шляхетна справа», член одеської організації партії «Батьківщина» Сергій Шутов вимагає від медиків пояснити йому, чому ті не передзвонили йому, а надали інформації про прострочену гуманітарку публічного розголосу.

Відповідь це запитання Шутов намагався отримати кілька разів і щоразу відповідь лікарів його, очевидно не влаштовувала.

«Крім того, (він) кілька разів заперечував, що привів із собою «гостей». Що це виходить? Шутов – окремо, «Батьківщина» окремо.

Загалом бесіда відбувалася на підвищених тонах. Кілька разів медикам доводилося навіть закликати гостя заспокоїтися, нагадуючи, що саме він попросив їх про зустріч.

Шутов, який, крім іншого, очолює благодійний фонд, чекав, зважаючи на все, що лікарі виправдовуватимуться. І поводився щонайменше зухвало».

– зазначає видання.

При цьому глава фонду запевняв, що прострочення як такого не було, а медикаменти, термін придатності яких закінчується у вересні, цілком придатні до застосування. До того ж, за його словами, у партії гуманітарки також була і постільна білизна, а вже вона терміну придатності точно не має.

«Сподіваємося, представники «Батьківщини» не вирішать знову їхати в лікарню і з’ясовувати стосунки, вже через це відео. Лікарям усе-таки працювати потрібно»,

– резюмує «Думська».

Нагадаємо, кілька днів тому керівництво Обласної дитячої лікарні записали відео, в якому розповіли, що місцеві депутати від партії «Батьківщина» (зокрема, до речі, там був і екс-заступник мера Дмитро Жеман), привезли до лікарні «гуманітарну допомогу» – шприци, вітаміни , памперси та інше з терміном придатності, що давно минув.

Голова Одеської ОВ Олег Кіпер пообіцяв «розібратися» у цьому питанні.

Пізніше голова фонду «Шляхетна справа» Сергій Шутов спростував усі звинувачення. За його словами, гуманітарна допомога, передана дитячій лікарні, відповідала всім стандартам якості та з нормальними термінами придатності, на що фонд має відповідні документи. А скандал, що спалахнув, він назвав результатом політичних інтриг.