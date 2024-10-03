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Южне знову хочуть перейменувати: з’явилася нова версія назви

Южне знову хочуть перейменувати: з’явилася нова версія назви

Найближчим часом Верховна Рада розгляне питання перейменування міста Южне в Одеській області. Цього разу депутати голосуватимуть за нову назву міста – Порт-Анненталь.

Відповідний проєкт постанови опублікували на офіційному сайті ВРУ від 30 вересня.

перейменування

Спочатку Южний пропонували перейменувати на Порт-Аненталь, але згодом його змінили на назву з подвоєнням літери «н» – на Порт-Анненталь. Це рішення стало наслідком рекомендацій Національної комісії зі стандартів державної мови, яка наголосила, що нова назва має відповідати стандартам української мови.

Як зазначив народний депутат України Роман Лозинський, розгляд постанов відбудеться вже наступного тижня.

Окрім Южного, до переліку міст, що підлягають перейменуванню – потрапили Первомайськ та Южноукраїнськ у Миколаївській області.

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Нагадаємо, 19 вересня Верховна рада ухвалила постанову про зміну назв 26 сіл і селищ в Одеській області. Того ж дня вкотре намагалися перейменувати місто Южне, але не змогли і відклали питання для окремої дискусії.

 

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Юрій
Юрій
44 хвилин тому назад

Кому взагалі заважає назва міста Южний, чи їїне можна просто перекласти українською?)) Хочете Порт ну то хай буде Порт “Пвденний” і люди б вас підтримали. Чому у цій владі із всіх варіантів по будь-якому питанню обирається найгірший? Відповідь очевидна.

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