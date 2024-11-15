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Який вигляд мають будинки одеситів після чергової атаки росіян (фоторепортаж)

Який вигляд мають будинки одеситів після чергової атаки росіян (фоторепортаж)

Одеса пережила ще одну кошмарну ніч: з вечора ворог атакував місто ракетами і майже трьома десятками дронів. Унаслідок атаки загинула жінка, постраждали 10 осіб. Пошкоджено житлові будинки, школи та припортову інфраструктуру.

Унаслідок масованої атаки 14 листопада загинула 35-річна жінка. Постраждали 10 осіб, серед них – 9-річна дитина.

Як повідомили в мерії Одеси, пошкоджено 9 багатоповерхових будинків, навчальні заклади, приміщення СТО, церкву, торговельні об’єкти, магістральний трубопровід теплопостачання, приватні гаражі та понад 40 транспортних засобів.

По темі: Наслідки масованого удару по Одесі: пошкоджені житлові будинки, церква, тисячі одеситів залишилися без опалення

У будівлях вибито вікна, на деяких спалахнули дахи та балкони. У триповерховому будинку на вул. Пастера вигоріли квартири.

обстріл Одеси 14 листопада

Фотокореспондент «Одесской жизни» і сфотографував, який вигляд має житло одеситів після нічного кошмару:

обстріл Одеси 14 листопада
обстріл Одеси 14 листопада
обстріл Одеси 14 листопада
обстріл Одеси 14 листопада
обстріл Одеси 14 листопада
обстріл Одеси 14 листопада

За інформацією керівника міського департаменту освіти і науки Олени Буйневич, унаслідок обстрілу постраждали навчальні заклади Одеси.

«Знову 2 школи з вибитими вікнами і рамами. Три садочки», – зазначила Буйневич.

обстріл Одеси 14 листопада

Також ворог поцілив по припортовій інфраструктурі Одеси.

За інформацією Повітряних Сил ЗСУ, противник завдав удару по Одеській області двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря, а також атакував 29-ма ударними БпЛА типу «Shahed». Захисники неба збили одну ракету і 25 дронів.

Комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки. КП «Теплопостачання міста Одеси» завершило ремонт пошкодженого трубопроводу. Як повідомляють наші читачі, подача тепла у квартири вже розпочалася.

 

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