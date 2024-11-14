Новини Одеси та Одеської області

Через російський удар в Одесі перестала працювати одна з котелень

Через російський удар в Одесі перестала працювати одна з котелень

Увечері 14 листопада частина одеситів залишилася без опалення – внаслідок російської ракетно-дронової атаки пошкоджено трубу теплопостачання. Через це одна з котелень зупинила свою роботу.

Першим про те, що одна з котелень Одеси припинила роботу, повідомив громадський діяч Сергій Братчук.

– Через ворожу атаку в Одесі пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Вимушено припинено роботу одного з котелень Одеси, — написав він у своєму телеграм-каналі.

Слідом за цим в одеських пабликах з’явилося відео магістральної труби теплозабезпечення, з якої плескає гаряча вода.

Незабаром цю інформацію підтвердив мер Одеси Геннадій Труханов.

Російські агресори атакували Одесу ввечері 14 листопада крилатими ракетами та великою кількістю ударних безпілотників.

Читайте також: Впавшу величезну трубу в Пересипському районі так і не відновили: чи буде тепло в одеситів

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk