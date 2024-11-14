Через російський удар в Одесі перестала працювати одна з котелень

Першим про те, що одна з котелень Одеси припинила роботу, повідомив громадський діяч Сергій Братчук.

– Через ворожу атаку в Одесі пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Вимушено припинено роботу одного з котелень Одеси, — написав він у своєму телеграм-каналі.

Слідом за цим в одеських пабликах з’явилося відео магістральної труби теплозабезпечення, з якої плескає гаряча вода.

Незабаром цю інформацію підтвердив мер Одеси Геннадій Труханов.

Російські агресори атакували Одесу ввечері 14 листопада крилатими ракетами та великою кількістю ударних безпілотників.

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