Через російський удар в Одесі перестала працювати одна з котелень

Увечері 14 листопада частина одеситів залишилася без опалення – внаслідок російської ракетно-дронової атаки пошкоджено трубу теплопостачання. Через це одна з котелень зупинила свою роботу.
Першим про те, що одна з котелень Одеси припинила роботу, повідомив громадський діяч Сергій Братчук.
– Через ворожу атаку в Одесі пошкоджено магістральний трубопровід теплопостачання. Вимушено припинено роботу одного з котелень Одеси, — написав він у своєму телеграм-каналі.
Слідом за цим в одеських пабликах з’явилося відео магістральної труби теплозабезпечення, з якої плескає гаряча вода.
Незабаром цю інформацію підтвердив мер Одеси Геннадій Труханов.
Російські агресори атакували Одесу ввечері 14 листопада крилатими ракетами та великою кількістю ударних безпілотників.
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