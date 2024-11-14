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В Одесі чутно вибухи: росіяни атакували місто ракетами та дронами (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

В Одесі чутно вибухи: росіяни атакували місто ракетами та дронами (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Увечері, 14 листопада, російські агресори завдали комбінованого удару по Одесі, застосувавши крилаті ракети та ударні безпілотники. Пролунав потужний вибух, за потім почалася канонада засобів протиповітряної оборони. В місті кілька пожеж.

Тривогу оголосили о 21:18. Невдовзі в моніторингових каналах з’явилися повідомлення про пуск пари ракет та наближення дронів. Незабаром пролунали перші вибухи.

У місті виразно чутно роботу ППО – розриви зенітних снарядів та стрілянина з кулеметів. І ракети, і безпілотники були запущені з кримського напрямку. Очевидці повідомляють про пожежу. Станом на 21:50 атака дронів триває.

ОНОВЛЕНО 22:00

Попередньо, зі слів очевидців, від атаки постраждав житловий будинок, але про масштаб руйнувань та поранених чи загиблих поки не повідомляється.

В Одеській ОВА повідомляють, що ворог атакує Одесу та район ударними безпілотниками. Працюють наші сили протиповітряної оборони. Мешканців Одеси та Одеського району закликають лишатися в укриттях!

ОНОВЛЕНО 22:50

У центрі Одеси горять житлові будинки після атаки, є багато руйнувань – місцеві пабліки.

“Одеське Життя” продовжує стежити за ситуацією та інформувати своїх читачів про подробиці нападу російської армії на місто.

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