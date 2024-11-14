В Одесі чутно вибухи: росіяни атакували місто ракетами та дронами (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Тривогу оголосили о 21:18. Невдовзі в моніторингових каналах з’явилися повідомлення про пуск пари ракет та наближення дронів. Незабаром пролунали перші вибухи.

У місті виразно чутно роботу ППО – розриви зенітних снарядів та стрілянина з кулеметів. І ракети, і безпілотники були запущені з кримського напрямку. Очевидці повідомляють про пожежу. Станом на 21:50 атака дронів триває.

ОНОВЛЕНО 22:00

Попередньо, зі слів очевидців, від атаки постраждав житловий будинок, але про масштаб руйнувань та поранених чи загиблих поки не повідомляється.

В Одеській ОВА повідомляють, що ворог атакує Одесу та район ударними безпілотниками. Працюють наші сили протиповітряної оборони. Мешканців Одеси та Одеського району закликають лишатися в укриттях!

ОНОВЛЕНО 22:50

У центрі Одеси горять житлові будинки після атаки, є багато руйнувань – місцеві пабліки.

“Одеське Життя” продовжує стежити за ситуацією та інформувати своїх читачів про подробиці нападу російської армії на місто.