Як відключатимуть світло в Одесі завтра, 21 листопада

Повідомляється, що час застосування та обсяги обмежень завтра будуть такими:

7:00 – 11:00 – одна черга відключень;

11:00 – 19:00 – дві черги відключень;

19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Енергетики також просять не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

У компанії ДТЕК «Одеські електромережі» обіцяють опублікувати оновлений графік для кожної групи трохи пізніше.

Як повідомлялося, з сьогоднішнього дня, 20 листопада, в Одесі та Одеській області знову діють стабілізаційні відключення світла.

Ситуація в енергосистемі України значно ускладнилася після атаки російських терористів 17 листопада. Найважча ситуація склалася в Одесі та Одеській області. Кілька днів після атаки в регіоні діяли екстрені, тобто непередбачувані та дуже довгі відключення світла.

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