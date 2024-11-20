Як відключатимуть світло в Одесі завтра, 21 листопада

За інформацією НЕК «Укренерго», завтра, у четвер, 21 листопада 2024 року, в Україні продовжать діяти стабілізаційні відключення світла, запроваджені після чергової масованої ракетно-дронової атаки росіян на енергооб’єкти нашої країни.
Повідомляється, що час застосування та обсяги обмежень завтра будуть такими:
- 7:00 – 11:00 – одна черга відключень;
- 11:00 – 19:00 – дві черги відключень;
- 19:00 – 22:00 – одна черга відключень.
Енергетики також просять не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.
У компанії ДТЕК «Одеські електромережі» обіцяють опублікувати оновлений графік для кожної групи трохи пізніше.
Як повідомлялося, з сьогоднішнього дня, 20 листопада, в Одесі та Одеській області знову діють стабілізаційні відключення світла.
Ситуація в енергосистемі України значно ускладнилася після атаки російських терористів 17 листопада. Найважча ситуація склалася в Одесі та Одеській області. Кілька днів після атаки в регіоні діяли екстрені, тобто непередбачувані та дуже довгі відключення світла.
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