Новини Одеси та Одеської області

Як відключатимуть світло в Одесі завтра, 21 листопада

Як відключатимуть світло в Одесі завтра, 21 листопада

За інформацією НЕК «Укренерго», завтра, у четвер, 21 листопада 2024 року, в Україні продовжать діяти стабілізаційні відключення світла, запроваджені після чергової масованої ракетно-дронової атаки росіян на енергооб’єкти нашої країни.

Повідомляється, що час застосування та обсяги обмежень завтра будуть такими:

  • 7:00 – 11:00 – одна черга відключень;
  • 11:00 – 19:00 – дві черги відключень;
  • 19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Енергетики також просять не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

У компанії ДТЕК «Одеські електромережі» обіцяють опублікувати оновлений графік для кожної групи трохи пізніше.

Як повідомлялося, з сьогоднішнього дня, 20 листопада, в Одесі та Одеській області знову діють стабілізаційні відключення світла.

Ситуація в енергосистемі України значно ускладнилася після атаки російських терористів 17 листопада. Найважча ситуація склалася в Одесі та Одеській області. Кілька днів після атаки в регіоні діяли екстрені, тобто непередбачувані та дуже довгі відключення світла.

Читайте також: Четверта доба без світла: чому Одеса так уразлива до ударів ворога.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk