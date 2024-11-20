В Одесу повертаються відключення світла за графіками – якими вони будуть 20 листопада

Як повідомили у компанії ДТЕК, за минулу добу ситуація з енергетикою в регіоні дещо нормалізувалася, що дозволяє повернутися до графіків відключень.

Згідно з графіками ДТЕК, сьогодні світло буде відсутнє у такий час:

1 група: з 16:00 до 19:00;

2 група: з 07:00 до 11:00;

3 група: з 10:00 до 13:00, а також з 18:00 до 22:00;

4 група: з 12:00 до 14:00, а також з 21:00 до 23:00;

5 група: з 13:00 до 16:00;

6 група: з 06:00 до 08:00, а також з 15:00 до 17:00.

Дізнатися про свою групу можна на сайті ДТЕК.

Раніше НЕК «Укренерго» поінформувала, що сьогодні з 6:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень електрики.

Нагадаємо, ситуація в енергосистемі країни суттєво ускладнилася після атаки російських терористів на енергооб’єкти України вранці 17 листопада. Найважча ситуація склалася в Одесі та Одеській області. Минулої доби, як і днем раніше, в регіоні діяли екстрені, тобто непередбачувані і дуже довгі відключення світла.