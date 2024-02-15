Вулиці в центрі Одеси перетворюються на платне паркування (відео)

У центрі Одеси збільшать кількість платних паркувань на понад 800 машиномісць.
Відповідний проект рішення підтримали на позачерговому засіданні сьогодні, 15 лютого, члени виконкому Одеської міської ради.
Як повідомляє прес-служба одеської мерії, міськраді рекомендували розширити паркувальний простір Одеси на 821 машиномісце.
Де в центрі Одеси з’являться нові паркування
За підсумками сьогоднішнього засідання виконкому, нові паркування вирішено облаштувати:
- на вулиці Великій Арнаутській – 443 паркомісця;
- на вулиці Малій Аонаутській – 323 паркомісця;
- на вулиці Садовій – 55 паркомісць.
Нові паркування передадуть до управління комунального підприємства «Одестранспарксервіс».
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Чому вирішено збільшити кількість платних парковок в Одесі
Як зазначив мер Одеси Геннадій Труханов, це дозволить залучати до міського бюджету додатково близько 470 тис. гривень щомісяця.
Загалом у 2024 році муніципалітет має намір майже втричі збільшити кількість паркомісць – з 1202 до 3504.
2023 року надходження до міської скарбниці від сплати збору за паркування склали майже 50 млн гривень.
Також, за словами міського голови, розширення муніципального паркувального простору не тільки приносить гарний прибуток, а й сприяє покращенню пропускної спроможності доріг.
Зазначимо, що ухвалене сьогодні рішення ще мають підтримати на черговій сесі лепутати міськради. Ця сесія запланована на 21 лютого 2024 року.
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