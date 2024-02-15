Вулиці в центрі Одеси перетворюються на платне паркування (відео)

День закоханих по-одеськи: «Серденько моє!» (фоторепортаж) Про «не до свят під час війни» сперечатися не будемо… Життя триває, війна теж. У кожного – своє розуміння. І хоча перше, що я сьогодні, у День закоханих, почула на вулиці: «Здається, Святий Валентин про нас забув» (!?), одразу після цього мене привітали з Днем закоханих… незнайомі комунальники, що працювали на вулиці. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як потрапити на прийом до міського депутата: покрокова інструкція У продовження рубрики «Абетка влади» «Одеське життя» підготувало перелік муніципальних депутатів за округами, а також запитало діючих обранців в Одеській міській раді, як і з яких питань до них можна звернутися. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ