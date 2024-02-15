Улицы в центре Одессы превращаются в платную парковку (видео)

Соответствующий проект решения поддержали сегодня, 15 февраля, на внеочередном заседании члены исполкома Одесского городского совета.

Как сообщает пресс-служба одесской мэрии, горсовету рекомендовали расширить парковочное пространство Одессы на 821 машиноместо.

Где в центре Одессы появятся новые парковки

По итогам сегодняшнего заседания исполкома, новые парковки решено обустроить:

на улице Большой Арнаутской – 443 паркоместа;

на улице Малой Аонаутской – 323 паркоместа;

на улице Садовой – 55 паркомест.

Новые парковки передадут в управление коммунального предприятия «Одестранспарксервис».

Почему решено увеличить число платных парковок в Одессе

Как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, это позволит привлекать в городской бюджет дополнительно около 470 тыс. гривен ежемесячно.

В целом в 2024 году муниципалитет намерен почти в три раза увеличить количество паркомест – с 1202 до 3504.

В 2023 году поступления в городскую казну от уплаты сбора за парковку составили почти 50 млн гривен.

Также, по словам городского головы, расширение муниципального парковочного пространства не только приносит хорошую прибыль, но и способствует улучшению пропускной способности дорог.

Отметим, что принятое сегодня решение еще должны поддержать на очередной сессее лепутаты горсовета. Эта сессия намечена на 21 февраля 2024 года.

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