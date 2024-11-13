Всесвітній день доброти та день сліпих: які ще свята відзначають 13 листопада

Свята 13 листопада

Всесвітній день доброти

Цей день було розпочато 1998 року організацією World Kindness Movement, яка об’єднує різні благодійні та волонтерські організації з усього світу. Мета цього свята – нагадати людям про важливість доброти, співчуття та підтримки один одного. У Всесвітній день доброти люди закликаються до вчинків, що показують доброту та чуйність: це можуть бути як великі благодійні акції, так і прості жести допомоги. Популярні ініціативи включають підвезення сусіда на роботу, підтримку благодійних фондів, волонтерство і просто вираження теплих слів.

Міжнародний день сліпих

Цього дня було встановлено за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров’я. Його мета – привернути увагу до проблем слабозорих, підтримати їхнє право на рівні можливості та висвітлити необхідність інтеграції таких людей у ​​суспільство. Дата обрана на честь дня народження Валентина Гаюї, французького педагога, який став одним із перших у світі вчителів для незрячих. У XVIII столітті він відкрив у Парижі першу школу для сліпих дітей, де використовували спеціально розроблені методи навчання. Його діяльність стала поштовхом до розвитку освіти для людей з вадами зору.

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Міжнародний день патології

Цей день був заснований для підвищення поінформованості про важливість патології в медицині та визнання вкладу, який патологи вносять у збереження здоров’я та життя людей. Ініціатором виступила Міжнародна академія патології (International Academy of Pathology) у співпраці з іншими професійними асоціаціями.

День симфонічного металу

Неофіційне свято для шанувальників цього унікального жанру музики. Симфонічний метал – це поджанр важкого металу, що поєднує елементи класичної музики та симфонічних аранжувань з важкими гітарними рифами, потужними ударними та часто оперним чи хоровим вокалом. Цей жанр виник у Європі у 90-ті роки, і серед перших його представників були групи Nightwish (Фінляндія), Within Temptation (Нідерланди), Therion (Швеція), Epica та інші.

День дій проти раку шийки матки

Цей день був створений, щоб підвищити поінформованість про цю форму раку, способи профілактики та важливість ранньої діагностики. Рак шийки матки є одним із поширених видів онкологічних захворювань у жінок, але його можна попередити завдяки регулярним обстеженням та вакцинації проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), що є основною причиною розвитку цієї хвороби. На глобальному рівні Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) активно працює над програмами боротьби з раком шийки матки та проводить інформаційні кампанії, які закликають жінок проходити регулярні огляди (таких як ПАП-тест та тест на ВПЛ) і дізнаватися більше про профілактику. Крім того, у багатьох країнах діють національні програми вакцинації, що включають безкоштовне щеплення проти ВПЛ для дівчаток та хлопчиків.

Пам’ятні дати 13 листопада

1851 рік – вводять у дію Миколаївську залізницю;

1918 рік – уряд Гетьмана Павла Скоропадського звільняє з в’язниці Симона Петлюру, який одразу поїхав до Білої Церкви організовувати повстання;

1918 рік – розпочинається таємне засідання Української національної спілки, на якому створено Директорію УНР – вищий орган державної влади;

1918 рік – у Львові Українська національна рада ухвалює тимчасовий основний закон, яким проголошено Західноукраїнську Народну Республіку;

1945 рік – у Франції Шарля де Голля обирають главою Тимчасового уряду;

1971 – виводять на орбіту навколо Марса перший міжпланетний космічний апарат, перший штучний супутник Марса («Марінер-9», США);

1980 – американський космічний апарат «Вояджер-1» передає на Землю перші фотографії Сатурна крупним планом;

1994 рік – за результатами референдуму Швеція вступає до ЄС;

1997 рік – відбувається перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України;

2007 рік – Європарламент дає згоду на набуття чинності угодами Євросоюзу з Україною про спрощення візового режиму та реадмісію.

Хто народився 13 листопада

1907 рік – Шведська дитяча письменниця і видавниця Астрід Ліндгрен . Нашому читачеві найбільш відомі її твори «Карлсон, який живе на даху» та «Пеппі Довга панчоха»;

. Нашому читачеві найбільш відомі її твори «Карлсон, який живе на даху» та «Пеппі Довга панчоха»; 1912 року – український поет, перекладач, літературний критик Андрій Малишко ;

; 1924 рік – український, радянський скрипаль та педагог Леонід Коган ;

; 1937 рік – український кобзар, бандурист із Ялти, кримський українець Остап Кіндрачук ;

; 1943 рік – український політик, лідер кримськотатарського народу (багаторічний голова меджлісу) Мустафа Джемілєв ;

; 1948 рік – Його королівська високість принц Чарльз Філіпп Артур Джордж, принц Уельський.

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