Король Чарльз III був принцом 73 роки і зовсім не помер, як про це написали ЗМІ

Фейкові повідомлення про смерть Його Величності з’явилися в українських та російських ЗМІ 18 березня 2024 року. З чого раптом Чарльза III стали раніше ховати, ми розповідали в цій публікації.

Народився майбутній король британської імперії 14 листопада 1948 року. Тоді Великою Британією керував його дід по материнській лінії Георг VI.

Чарльз був першою дитиною тодішньої принцеси Єлизавети та Філіпа, герцога Единбурзького.

2 червня 1953 р. його мати Єлизавета II стала королевою. Під час церемонії коронації відчув і 4-річний Чарльз.

1955 року принца віддали до школи. І він став першим спадкоємцем, який навчався не в репетиторів.

Титул принца Уельського Чарльз отримав у 1958 році.

Після закінчення школи принц вступив до Трініті-коледжу Кембриджського університету. І цим знову порушив королівську традицію – раніше спадкоємці чоловічої статі після школи йшли служити до армії.

В Університеті Чарльз вивчав антропологію, археологію, історію та валлійську мову.

Так принц став першим спадкоємцем, якому надали університетський ступінь. 1975 року він став магістром мистецтв.

При цьому майбутній король брав активну участь у політичному житті країни – регулярно брав участь у засіданнях Палати лордів і став першим за 300 років членом королівської родини, який був присутнім на засіданні Кабінету міністрів.

Паралельно Чарльз проходив військову службу, пройшовши курс навчання як пілот винищувача та військового вертольота.

8 вересня 2022 року після смерті своєї матері Єлизавети II став королем Великобританії. Прем’єр-міністр Елізабет Трасс повідомила, що новий британський король взяв ім’я Чарльза ІІІ.

Раніше “Одеське Життя” розповідала, що українці не можуть вирішити, як правильно називати нового короля Великої Британії.

Нагадаємо, що 8 вересня у шотландському замку Балморалі у віці 96 років померла королева Великобританії Єлизавета ІІ.