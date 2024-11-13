Всемирный день доброты и день слепых: какие еще праздники отмечают 13 ноября

Праздники 13 ноября

Всемирный день доброты

Этот день был начат 1998 организацией World Kindness Movement, которая объединяет различные благотворительные и волонтерские организации со всего мира. Цель этого праздника – напомнить людям о важности доброты, сострадания и поддержки друг друга. Во Всемирный день доброты люди призываются к поступкам, показывающим доброту и отзывчивость: это могут быть как большие благотворительные акции, так и простые жесты помощи. Популярные инициативы включают в себя подвоз соседа на работу, поддержку благотворительных фондов, волонтерство и просто выражение теплых слов.

Международный день слепых

Этот день был установлен по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Его цель – привлечь внимание к проблемам слабовидящих, поддержать их право на равные возможности и осветить необходимость интеграции таких людей в общество. Дата выбрана в честь дня рождения Валентина Гаюи, французского педагога, ставшего одним из первых в мире учителей для незрячих. В XVIII веке он открыл в Париже первую школу для слепых детей, где использовали специально разработанные методы обучения. Его деятельность стала толчком к развитию образования для слабовидящих.

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Международный день патологии

Этот день был основан для повышения осведомленности о важности патологии в медицине и для признания вклада, который патологи вносят в сохранение здоровья и жизни людей. Инициатором выступила Международная академия патологии (International Academy of Pathology) в сотрудничестве с другими профессиональными ассоциациями.

День симфонического металла

Является неофициальным праздником для поклонников этого уникального жанра музыки. Симфонический металл – это поджанр тяжелого металла, сочетающий элементы классической музыки и симфонических аранжировок с тяжелыми гитарными рифами, мощными ударными и часто оперным или хоровым вокалом. Этот жанр возник в Европе в 90-е годы, и среди первых его представителей были группы Nightwish (Финляндия), Within Temptation (Нидерланды), Therion (Швеция), Epica и другие.

День действий против рака шейки матки

Этот день был создан, чтобы повысить осведомленность об этой форме рака, способах профилактики и важности ранней диагностики. Рак шейки матки является одним из распространенных видов онкологических заболеваний у женщин, но его можно предупредить благодаря регулярным обследованиям и вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ), что является основной причиной развития этой болезни. На глобальном уровне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) активно работает над программами по борьбе с раком шейки матки и проводит информационные кампании, призывающие женщин проходить регулярные обзоры (таких как ПАП-тест и тест на ВПЧ) и узнавать больше о профилактике. Кроме того, во многих странах действуют национальные программы вакцинации, включающие бесплатную прививку против ВПЧ для девочек и мальчиков.

Памятные даты 13 ноября

1851 год – вводят в действие Николаевскую железную дорогу;

1918 год – правительство Гетмана Павла Скоропадского освобождает из тюрьмы Симона Петлюру, который сразу поехал в Белую Церковь организовывать восстание;

1918 год – начинается тайное заседание Украинского национального союза, на котором создана Директория УНР – высший орган государственной власти;

1918 год – во Львове Украинский национальный совет принимает временный основной закон, которым провозглашена Западноукраинская Народная Республика;

1945 год – во Франции Шарля де Голля избирают главой Временного правительства;

1971 год – выводят на орбиту вокруг Марса первый межпланетный космический аппарат, первый искусственный спутник Марса («Маринер-9», США);

1980 год – американский космический аппарат «Вояджер-1» передает на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом;

1994 год – по результатам референдума Швеция вступает в ЕС;

1997 год – происходит первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины;

2007 год – Европарламент дает согласие на вступление в силу соглашений Евросоюза с Украиной об упрощении визового режима и реадмиссии.

Кто родился 13 ноября

1907 год – Шведская детская писательница Астрид Линдгрен . Нашему читателю наиболее известны произведения «Карлсон, живущий на крыше» и «Пеппи Длинный чулок»;

. Нашему читателю наиболее известны произведения «Карлсон, живущий на крыше» и «Пеппи Длинный чулок»; 1912 года – украинский поэт, переводчик, литературный критик Андрей Малышко ;

; 1924 год – украинский, советский скрипач и педагог Леонид Коган ;

; 1937 год – украинский кобзарь, бандурист из Ялты, крымский украинец Остап Киндрачук ;

; 1943 год – украинский политик, лидер крымскотатарского народа (многолетний глава меджлиса) Мустафа Джемилев ;

; 1948 год – Его королевское высочество принц Чарльз Филипп Артур Джордж, принц Уэльский.

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