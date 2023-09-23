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Вранці у центрі Одеси гасили хостел: що спричинило пожежу? (відео, фото)

Вранці у центрі Одеси гасили хостел: що спричинило пожежу? (відео, фото)

Суботнього ранку, 23 вересня, в центрі Одеси гасили пожежу на вулиці Садовій – там спалахнула двоповерхова будівля, де розміщувався хостел та бар «Котелок».

За повідомленням обласного управління ДСНС, повідомлення про спалах надійшло сьогодні о 08:25.

Рятувальники за лічені хвилини прибули на місце виклику. Їхню роботу ускладнювало швидке поширення вогню та сильне задимлення.

Тим не менш, пожежникам все ж таки вдалося не допустити поширення вогню на розташовані поруч житлові будинки, і о 09:09 пожежу було локалізовано, а о 10:24 повністю ліквідовано.

Людей, які знаходилися в задимлених приміщеннях, евакуювали. Загиблих та постраждалих немає.

Пожежа на вулиці Садовій в Одесі, працюють рятувальники

Пожежа на вулиці Садовій в Одесі-2

В центрі Одеси горів хостел

Причина пожежі, збитки та деталі встановлюються.

Водночас місцеві телеграм-канали, посилаючись на очевидців події, повідомляють, що причиною пожежі став генератор розташований усередині із заднього входу.

«Хвилин 5-10 попрацював і спалахнуло», – розповів очевидець.

Пожежа в центрі Одеси, горів хостел та бар

Рятувальники гасять пожежу на Содовій в Одесі, 23 вересня 2023

Нагадаємо, сьогодні через ремонтні роботи три райони Одеси, зокрема, і вулиця Садова в Приморському районі, залишилися без світла, через що багато підприємців «розконсервували» генератори.

«Одеське життя» наполегливо закликає дотримуватись правил протипожежної безпеки при користуванні генераторами, щоб не допустити НП, подібних до того, що сталося вранці в «Котелці».

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