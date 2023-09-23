Утром в центре Одессы тушили хостел: что стало причиной пожара? (видео, фото)

Субботним утром, 23 сентября, в центре Одессы тушили пожар на улице Садовой – там загорелось двухэтажное здание, где размещался хостел и бар «Котелок».

По сообщению областного управления ГСЧС, сообщение о возгорании поступило сегодня в 08:25.

Спасатели в считанные минуты прибыли на место вызова. Их работу затрудняло быстрое распространение огня и сильное задымление.

Тем не менее, пожарным все же удалось не допустить распространение огня на расположенные рядом жилые дома, и в 09:09 пожар был локализован, а в 10:24 полностью ликвидирован.

Людей, которые находились в задымленных помещениях, эвакуировали. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара, ущерб и детали устанавливаются.

В то же время местные Телеграм-каналы, ссылаясь на очевидцев происшествия, сообщают, что причиной пожара стал генератор внутри с заднего входа.

«Минут 5-10 поработал и загорелось», – рассказал очевидец.

Напомним, сегодня из-за ремонтных работ, три района Одессы, в частности, и улица Садовая в Приморском районе, остались без света, отчего многие предприниматели «расконсервировали» генераторы.

«Одесская жизнь» настоятельно призывает соблюдать правила противопожарной безопасности при пользовании генераторами, дабы не допустить ЧП, подобных тому, что случилось утром в «Котелке».

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