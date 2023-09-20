У селищі Одещини евакуювали півсотні мешканців: що сталося?

Велика пожежа спалахнула у полі в селі Іванівка Березовського району. Поліцейським довелося евакуювати місцевих мешканців.

Про це повідомляє ДСНС та поліція Одеської області.

За словами рятувальників, через людську безтурботність лише за останні кілька днів там вигоріло майже 8 гектар сухостою.

Вдень, 19 вересня, через вітряну погоду вогонь почав стрімко поширюватися у бік селища. Під загрозою опинилися житлові будинки, спортшкола, трансформатори, від яких харчуються населені пункти, що розташовані поруч.

Першими на виклик місцевих жителів прибули поліцейські. Вони евакуювали півсотні людей із будівель, що розташовувалися впритул до вогню, і підручними засобами почали гасити пожежу. На допомогу швидко прибули працівники ДСНС.

«Здавалося, що полум’я було швидше за нас, але спільними зусиллями з пожежниками та городянами нам вдалося згасити його, не давши перекинутися на споруди та не допустивши тяжких наслідків», – розповів начальник відділу поліції №1 Березовського районного відділу поліції Олександр Кучугура.

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