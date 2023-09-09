В Одесі на Черемхах горів балкон у п’ятиповерхівці – загинула жінка, а собаку врятували (відео)

Увечері п’ятниці в Хаджибеївському районі Одеси, на вулиці Івана та Юрія Лип (раніше – Гайдара) сталася пожежа у житловому будинку. Є жертва.

За повідомленням обласного управління ДСНС, горів балкон на другому поверсі п’ятиповерхівки.

Роботу пожежників ускладнювало швидке поширення вогню, задимлення по всій площі будинку та неможливість потрапити до квартири через зачинені двері. Рятувальники працювали у складі ланки газодимозахисної служби, в апаратах захисту органів дихання та зору.

Протягом кількох хвилин спалах на загальній площі 50 квадратних метрів локалізували і через півгодини повністю ліквідували.

На пожежі загинула жінка.

У той же час із задимленої квартири, де почалася пожежа, рятувальникам вдалося вивести собаку.

Причина пожежі, збитки та деталі встановлюються.

У гасінні пожежі було задіяно 24 рятувальники та 6 одиниць техніки.

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