Білгород-Дністровський: електрозамикання у квартирі коштувало життя її господині

У місті Білгород-Дністровському Одеської області горіла квартира у п’ятиповерховому житловому будинку. На пожежі знайшли тіло жінки, повідомляє обласне управління ДСНС.
Трагедія сталася вранці 15 вересня. За даними ДСНС, пожежа виникла у квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхівки. Його площа становила близько 20 квадратних метрів.
На пожежі загинула господарка квартири 1963 року народження.
Імовірною причиною події рятувальники назвали «коротке замикання електромережі».
Збитки та деталі – встановлюються.
Загалом, за даними ДСНС, минулої доби в регіоні зареєстровано 17 пожеж, з них 14 – на Одещині.
Нагадаємо, тижнем раніше в Одесі сталася пожежа в багатоповерхівці на Черемхах. Тоді також загинула жінка.
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