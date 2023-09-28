1 жовтня Одеса зупиниться, аби вшанувати пам’ять загиблих хвилиною мовчання (відео)

У неділю, 1 жовтня, вперше відзначатимуть День захисників і захисниць у нову дату. Аби вшанувати пам’ять загиблих героїв, одесити зможуть приєднатися до всеукраїнської хвилини мовчання, яка почнеться о 9 ранку.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Україна вперше відзначить у нову дату День своїх захисників і захисниць. Усіх, хто бʼється заради держави. Усіх, хто додає сили Україні. Усіх, хто віддав своє життя заради України.

Буває, що мовчання здатне сказати більше, ніж будь-які слова, –

написав президент.

Аби вшанувати пам’ять полеглих за незалежність і волю України, цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться. Громадяни України мовчанням вшанують подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців.

9:00. Неділя. 1 жовтня. Центральні площі та вулиці українських міст. Хвилина шани. Хвилина мовчання. Та вічність памʼяті про наших полеглих захисників і захисниць. Хай це стане нашою новою традицією, –

запропонував Володимир Зеленський.

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