Новини Одеси та Одеської області

Пам’яті захисників України: одесити, які загинули, захищаючи країну

Пам’яті захисників України: одесити, які загинули, захищаючи країну

Війна забирає найкращих. Захищати Батьківщину від агресора йдуть найчистіші і найчесніші, яким неприйнятні байдужість і боягузтво. Ми не можемо в рамках однієї публікації розповісти про всіх одеситів, які віддали життя за нашу країну. У боях з армією Росії загинули сотні наших земляків… Спогадами про трьох одеситів-героїв поділилися їхні друзі.

Іван Фунтовий: «Я кайфую, коли допомагаю людям»

Іван Фунтовий

Іван Фунтовий

У серпні 2022 року, виконуючи бойове завдання в районі села Лозове Херсонської області, загинув командир відділення взводу протитанкових керованих ракет 35-ї окремої бригади імені контр-адмірала Михайла Остроградського ВМС ЗСУ Іван Фунтовий. У нього залишилися дружина та дочка. Розповіли про Івана його друзі — підприємці Староконного ринку.

Його магазин сантехніки на Староконці сьогодні зачинено. А 2020 року — у розпал ковідного карантину — Іван організував на легендарному одеському ринку першу профспілку — ГО «ПУМА», Громадську організацію «Пріоритетні українські міжрегіональні асоціації». Тоді через карантинні обмеження ринок був закритий. Зрозуміло, заробітків не було. Водночас адміністрація ринку на 20% підвищила орендну плату. Переговори ні до чого не привели. І підприємці вийшли на організовані Іваном протестні мітинги.

— Запекла боротьба тривала чотири місяці, — згадує підприємець Вероніка Чумак. — Навіть поліцію викликали. Але ми свого досягли — у результаті на 30% опустили оренду, зробили нормальні умови роботи. Хоча навіть суди були з приводу того, що Іван організовував мітинги під час карантину. Але суд нікого не оштрафував.

За освітою Іван був юристом. До того ж людиною не тільки енергійною і цілеспрямованою, а й чуйною, відкритою. Тому найкращого голови профспілки, за словами підприємців, уявити було складно.

— В одному інтерв’ю Іван сказав: «Я кайфую, коли допомагаю людям», — ділиться Вероніка. — З його боку це завжди було безкорисливо. А іноді — навіть на шкоду собі. Заради допомоги іншим він навіть десь закинув свій бізнес. То була дуже шляхетна людина — таких людей, якщо чесно, дуже мало. 24 години на добу він був на телефоні для того, щоб допомогти, дати юридичну консультацію. Ми о 12-й ночі могли зателефонувати і до двох годин якісь оргпитання вирішувати телефоном.

Коли почалася війна, Іван першого ж дня організував на ринку волонтерський пункт. Допомагали практично всім.

— Хлопці, які займаються рибалкою та полюванням, просто виносили всі з магазинів. Магазини стояли порожні, – згадує Вероніка. — Початок війни, всі розгублені, фінансів немає. І Ваня багато робив власним коштом. Він навіть не міг людям сказати, що йому хтось щось винен.

Через кілька місяців Іван добровольцем пішов до ЗСУ. І навіть, перебуваючи на фронті, не припиняв волонтерську діяльність. На базі Об’єднання роботодавців за його участі було створено платформу для надання бізнесом цільової допомоги окремим частинам. Передавалася вона «з рук до рук».

— Востаннє 15 серпня він привітав доньку з днем народження, — розповідає Вероніка. — А потім почали доходити чутки, що хлопці не повернулися із розвідки під Херсоном…

Прощання з Іваном Фунтовим відбулося у Будинку офіцерів. А поховали його на батьківщині – у селі Трудове Кілійського району.

У куточку Староконки, де Іван любив пити каву, підприємці встановили меморіальну дошку.

— Для нас він лишився живим, — каже Вероніка. — Наразі добиваємося права назвати на честь Івана одну з вулиць Одеси. Чи вийде — поки що невідомо.

Тисячі дерев Бориса Айзенберга

Борис Азенберг

Борис Азенберг

13 липня 2023 року на Донеччині біля села Біла Гора під час виконання бойового завдання загинув капітан четвертого стрілецького батальйону 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу Борис Айзенберг.

Він займався будівництвом. А згодом з’явилося захоплення, яке стало ще однією справою життя — розведення декоративних рослин. У дендрарії, створеному Борисом у селі Фонтанка, до війни налічувалося понад 200 видів дерев та чагарників.

— Будь-яка справа, за яку він брався, навіть нічого не знаючи про неї і не маючи досвіду, згодом зростала у щось суттєве. Все компенсувалося його працьовитістю, що іноді переходить у трудоголізм. Посадити зі своїм батьком понад мільйон дерев у створеному ними розпліднику декоративних рослин, прищеплювати ночами рослини в гаражі, копатися в смердючому насінні гінкго білоба, вставати рано-вранці в будь-яку погоду і їхати на поле — титанічна праця. Але їхній розплідник «Садпроект» став відомим усьому місту. І замість усім відомої балаканини про посадку мільйона дерев в Одесі вони мовчки зробили це самі, — розповідає про друга архітектор Володимир Халін, який сьогодні на фронті захищає нашу країну.

Зараз в Одесі мешкають тисячі дерев, вирощених у розпліднику Бориса Айзенберга. Він подарував і сам висаджував золотисті ясені та клени біля Одеського художнього музею. Декілька екзотичних вишень передав Одеському ботанічному саду. Сакури, вирощені в дендрарії Бориса, сьогодні прикрашають площу перед оперним театром у Києві. А столичний парк «Кіото» — алея зі 130 цих екзотичних дерев.

— Владе, я маю 50 декоративних яблунь Недзвецького, хочу, щоб вони цвіли на вулицях Одеси, — ділиться спогадами про Бориса лідер громадської організації «Зелений лист» Владислав Балинський. — З висадкою впораєшся сам? Куди дерева везти?

Ці яблуні ми висадили на Армійській вулиці, а скільки дерев він ще подарував.

З початком війни Борис Айзенберг пішов захищати створене ним та поколіннями українців. Йому було майже 50 років.

Борис бився на передовій. І навіть фронті збирав гербарій. Талановитий художник, “на нулі” він писав акварелі квітів — на ящиках з-під боєкомплектів.

— Ротний, на мою думку, це найважча ноша на війні. Людина з широким серцем та відповідальністю за кожного бійця — удача для роти. Борисич зі своєю ротою простояв на своїй висоті понад сім місяців без ротації. Чому не було ротації з нуля за цей час — питання до старшого командира. Борисовича було вбито під Бахмутом — пішов витягувати пораненого солдата.

Георгій Липський: «Врятувати всіх тварин у країні»

Георгій Липський

Георгій Липський

Молодший сержант Георгій Липський, позивний «Кіт», загинув у серпні 2022 року під час настання українських збройних сил у Херсонській області. Йому було лише 27 років.

В Одесі Георгія знали як зоозахисника, засновника громадської організації «Закон природи». Після нашої перемоги він планував розробити екологічний проект відновлення природи України та, як і раніше, захищати тварин.

— Окупант прийшов на нашу землю. І для того, щоб урятувати всіх тварин у країні, треба мати цю країну, — казав він.

— Георгій жив із честю й помер із честю. То була людина з активною життєвою позицією. І при цьому дуже добрий. Він любив не лише тварин, а й людей, — розповідає про героя директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков. — Він часто привозив тварин до нашого зоопарку. Разом з другом Анатолієм Торганом спільно з поліцією, держекоінспекцією вони організовували рейди з вилучення тварин у вуличних фотографів. Орли-могильники з підрізаними крилами, яких біля пам’ятника Дюку забрали у цих ганебних бізнесменів, живуть у зоопарку ще з 2015 року.

А кілька років тому зоозахисники привезли до зоопарку осла. Його відібрали у господаря, який жорстоко поводився з ним.

— Я був вражений, коли ця людина прийшла до зоопарку забирати осла назад, Георгій із Толиком умовляли його лікуватися від алкоголізму, обіцяли оплатити лікування, знайти клініку, — ділиться Бєляков. — Прагнули повернути його до нормального життя.

А першими тваринами, яких вони разом урятували, стали вівці, замкнені без води у фурі у порту Чорноморська.

— Хлопці – справжні патріоти України. Першого дня війни вони пішли в тероборону. Заїхали до мене, – згадує директор зоопарку. — Георгій був з особистою зброєю — помповою рушницею.

Приєдналися друзі до підрозділу «Хімера» у складі 126 особливої бригади ТРО Одеси. Після підготовки на полігоні вирушили на Херсонський напрямок. Георгій став командиром відділення. Був двічі поранений, але повертався на передову. І навіть «на нулі» намагався опікуватися та рятувати безпритульних тварин. Загинув він у бою.

Поховати героя його родина вирішила у селищі Бузковий Гай — там, де він виріс.

— Ми зібралися біля Будинку меблів та їхали кавалькадою із 30 машин під українськими прапорами, — згадує Ігор Беляков. — Георгієву труну несли через усе село, і сотні людей прощалися з ним, стоячи на колінах.

На прохання командирів та друзів Георгія Липського у зоопарку було встановлено меморіальну дошку пам’яті героя.

А через 40 днів з дня його смерті друзі, які прийшли на могилу Георгія, знайшли там 10 цуценят. Опіку над малечею взяли на себе зоозахисники.

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Вероника Поліщук ПРОФІЛЬ

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