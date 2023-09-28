1 октября Одесса остановится, чтобы почтить память погибших минутой молчания (видео)

В воскресенье, 1 октября, будут впервые отмечать День защитников и защитниц в новую дату. Чтобы почтить память погибших героев, одесситы смогут присоединиться к всеукраинской минуте молчания, которая начнется в 9 утра.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина впервые отметит в новой дате день своих защитников и защитниц. Всех, кто сражается ради государства. Всех, кто придает силы Украине. Всех, кто отдал свою жизнь ради Украины.

Бывает, что молчание способно сказать больше, чем любые слова.

написал президент.

Чтобы почтить память павших за независимость и свободу Украины, в это воскресенье впервые вся Украина на минуту остановится. Граждане Украины молчанием почтит подвиг наших людей, погибших, защищая наше государство и украинцев.

9 часов. Воскресенье. 1 октября. Центральная площадь и улицы украинских городов. Минута уважения. Минута молчания. И вечность памяти о наших павших защитниках и защитницах. Пусть это станет нашей новой традицией, —

предложил Владимир Зеленский.

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