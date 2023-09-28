Новости Одессы и Одесской области

1 октября Одесса остановится, чтобы почтить память погибших минутой молчания (видео)

1 октября Одесса остановится, чтобы почтить память погибших минутой молчания (видео)

В воскресенье, 1 октября, будут впервые отмечать День защитников и защитниц в новую дату. Чтобы почтить память погибших героев, одесситы смогут присоединиться к всеукраинской минуте молчания, которая начнется в 9 утра.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина впервые отметит в новой дате день своих защитников и защитниц. Всех, кто сражается ради государства. Всех, кто придает силы Украине. Всех, кто отдал свою жизнь ради Украины.

Бывает, что молчание способно сказать больше, чем любые слова.

написал президент.

Чтобы почтить память павших за независимость и свободу Украины, в это воскресенье впервые вся Украина на минуту остановится. Граждане Украины молчанием почтит подвиг наших людей, погибших, защищая наше государство и украинцев.

9 часов. Воскресенье. 1 октября. Центральная площадь и улицы украинских городов. Минута уважения. Минута молчания. И вечность памяти о наших павших защитниках и защитницах.

Пусть это станет нашей новой традицией, —

предложил Владимир Зеленский.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить