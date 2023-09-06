На які продукти та як сильно зростуть ціни вже цієї осені

Уряд скоротив список соціально значущих продуктів, ціни на які регулювалися Розпорядженням «Про заходи з моніторингу та аналізу цін та стану товарних ринків» № 711-р від 12 січня 2022 року. Як можуть змінитись ціни на продукти найближчим часом?

Список скоротили, а націнку збільшили

Влада вирішила, що без вершкового масла, макаронів і цукру ми можемо обійтися, і виключили ці продукти зі списку соціально значущих. А це означає, що продавці матимуть змогу ставити на вартість цих продтоварів будь-яку націнку.

Як і раніше, уряд регулюватиме ціни на: борошно пшеничне вищої якості, молоко пастеризоване 2,5% жирності в плівковій упаковці, хлібобулочні житньо-пшеничні вироби, курячі яйця першої категорії, курячі тушки, соняшникова рафінована олія. Водночас, націнку на вартість цих товарів продавцям дозволили підвищити до 10%. Раніше її граничний рівень становив 5%.

Чому продукти можуть подорожчати?

На думку експертів, вже у вересні ціни на деякі продукти піднімуться. І зростатимуть до кінця року. Пояснюється це значним підвищенням собівартості майже всіх продтоварів. Стануть дорожчими продукти і через зростання інфляції, яка до кінця року очікується на рівні 7% – 11%. До того ж, на кінцевій ціні в супермаркетах позначиться подорожчання пального та зростання накладних витрат торгових мереж.

Крупи та борошно

За прогнозами експертів, нам потрібно приготуватися до зростання цін на борошно та майже всі види круп. Вже наприкінці вересня вони подорожчають як мінімум від 3% до 9%. А ось на гречку значного підвищення ціни не варто очікувати. Попит покупців на неї аграрії змогли задовольнити ще минулої осені. До того ж – збільшили посівні площі на 15%. Тому ціна гречки становитиме 44 – 45 гривень за кілограм.

Яйця

Можуть піднятися ціни на яйця. Минулого року цей продукт був рекордсменом подорожчання. Тоді звичайні яйця неможливо було купити дешевше за 70-80 гривень за десяток. Причина – зменшення поголів’я через воєнні дії та подорожчання електроенергії.

Наразі ціна на яйця знизилася приблизно до 40 гривень. А в жовтні знову слід очікувати на подорожчання. На вартість вплине традиційне сезонне зниження пропозицій. До того ж, якщо енергетична інфраструктура знову опиниться під обстрілом, птахофабрики будуть змушені використовувати генератори. А це набагато дорожче джерело електроенергії. Тому в середині осені цілком можливо, що за десяток яєць доведеться платити 60-70 гривень. Але є й добрі новини – поголів’я курей-несучок поступово відновлюється порівняно з минулим роком.

М’ясо

Ще один продукт, якому прогнозують подорожчання, – м’ясо. За даними Державної служби статистики України, сьогодні ціни на свинину в середньому становлять 196,4 гривні, на курятину – 90,37 гривні, яловичину – 223,52 гривні. До середини осені м’ясо підніметься в ціні приблизно на 4-5%. Причина – підвищення вартості електроенергії та палива, подорожчання зернових та олійних культур, які становлять основу комбікорму для худоби та птиці. І водночас – незмінно високий попит на м’ясопродукти.

Молочка

Восени може зрости вартість молочної продукції. Причини – зростання закупівельних цін та нестача сировини. Молочна галузь у нашій країні була найбільш розвинена у Сумській, Чернігівській та Харківській областях. З початку війни росіяни розстріляли більшу частину ферм – обсяг виробництва молока скоротився. До того ж відбулося порушення постачання між фермами, переробними підприємствами та торговельними мережами.

Сьогодні у середньому за літр молока просять від 32 гривень. Надалі молочка може подорожчати на 3-4%.

Борщовий набір

Вартість борщового набору суттєво не зміниться.

Середня ціна цибулі може становити до кінця осені 20-30 гривень. Наразі середні ціни на цей продукт коливаються в межах 14-20 гривень.

Щодо моркви, то зараз її продають по 10–14 гривень. А до кінця осені ціна на моркву може зрости до 25 гривень. Ціни на буряки від минулорічних істотно не відрізнятимуться – до 14 гривень. Пропозицій цього товару над ринком достатньо.

Вартість картоплі, прогнозують експерти, у вересні буде найнижчою за цей рік – 6,5-7 гривень. Капуста може подешевшати до 10 гривень.

Чим радимо запастися

Досвідчені господині влітку завжди роблять заготовки на зиму. Війна до «заготівельної кампанії» внесла свої корективи. Після досвіду тривалих осінньо-зимових блекаутів від заморозки продуктів про запас краще відмовитися.

Фрукти, ягоди, овочі, гриби та зелень можна засушити.

Огірки, помідори, баклажани, кабачки, перець, компоти та варення – законсервувати.

Цибулю та часник перед зберіганням потрібно просушити.

Картоплю розділити на те, що потрібно з’їсти в першу чергу, і те, що може полежати. Якщо немає комори, зберігати її краще на балконі, періодично провітрюючи. А у разі морозів доведеться занести до хати.

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