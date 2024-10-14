Ворог ударив по порту Одеси: є загиблий і багато поранених, пошкоджено цивільні судна

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Об 11:50 росіяни спрямували в бік Одеси балістику з тимчасово окупованого Криму. Унаслідок атаки на Одесу загинула одна людина і вісім дістали поранення. Усі вони – працівники припортової інфраструктури.

«Постраждалі перебувають у лікарні, двоє з них у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу. Усі поранені та загиблий – працівники припортової інфраструктури, громадяни України», – зазначив Олег Кіпер.

Пошкоджень зазнали цивільні судна «NS Moon» під прапором Белізу та суховантаж під прапором Палау «Optima», який зазнав пошкоджень унаслідок обстрілу Одеси рівно тиждень тому. Тоді загинула одна людина.

У порту також пошкоджено склад із зерном, вантажні крани, техніка та будівлі.

Прокуратура почала розслідування атаки за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни.

Нагадаємо, під час ракетної атаки в ніч із 5 на 6 жовтня в морському порту «Південний» ушкоджень зазнало цивільне судно «PARESA» під прапором Сент-Кітс і Невіс.

9 жовтня російські окупанти вкотре вдарили балістикою по портах Одеської області. Тоді загинуло вісім осіб, ще 11 – дістали поранення.