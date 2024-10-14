Новости Одессы и Одесской области

Враг ударил по порту Одессы: есть погибший и много раненых, повреждены гражданские судна

Враг ударил по порту Одессы: есть погибший и много раненых, повреждены гражданские судна

Сегодня, 14 октября, российские террористы очередной раз атаковали баллистической ракетой припортовую инфраструктуру Одессы. Убит один человек, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

В 11: 50 россияне направили в сторону Одессы баллистику из временно оккупированного Крыма. В результате атаки на Одессу погиб один человек и восемь получили ранения. Все они — работники припортовой инфраструктуры.

«Пострадавшие находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь. Все раненые и погибший — работники припортовой инфраструктуры, граждане Украины», — отметил Олег Кипер.

Повреждения получили гражданские судна «NS Moon» под флагом Белиза и сухогруз под флагом Палау „Optima“, получившее повреждения в результате обстрела Одессы ровно неделю назад. Тогда погиб один человек.

В порту также поврежден склад с зерном, грузовые краны, техника и здания.

Прокуратура начала расследование атаки по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, во время ракетной атаки в ночь с 5 на 6 октября в морском порту «Пивденный» повреждения получило гражданское судно «PARESA» под флагом Сент-Китс и Невис.

9 октября российские оккупанты в очередной раз ударили баллистикой по портам Одесской области. Тогда погибло восемь человек, еще 11 — получили ранения.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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