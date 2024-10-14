Враг ударил по порту Одессы: есть погибший и много раненых, повреждены гражданские судна

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

В 11: 50 россияне направили в сторону Одессы баллистику из временно оккупированного Крыма. В результате атаки на Одессу погиб один человек и восемь получили ранения. Все они — работники припортовой инфраструктуры.

«Пострадавшие находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь. Все раненые и погибший — работники припортовой инфраструктуры, граждане Украины», — отметил Олег Кипер.

Повреждения получили гражданские судна «NS Moon» под флагом Белиза и сухогруз под флагом Палау „Optima“, получившее повреждения в результате обстрела Одессы ровно неделю назад. Тогда погиб один человек.

В порту также поврежден склад с зерном, грузовые краны, техника и здания.

Прокуратура начала расследование атаки по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, во время ракетной атаки в ночь с 5 на 6 октября в морском порту «Пивденный» повреждения получило гражданское судно «PARESA» под флагом Сент-Китс и Невис.

9 октября российские оккупанты в очередной раз ударили баллистикой по портам Одесской области. Тогда погибло восемь человек, еще 11 — получили ранения.