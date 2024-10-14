Росіяни атакують Одесу балістикою: прогриміли вибухи

Сигнал повітряної тривоги пролунав об 11:50. Тоді ж моніторингові канали повідомили про загрозу балістики з території тимчасово окупованого Криму.

Попередньо, було застосовано 2-і балістичні ракети Іскандер-М із касетною бойовою частиною в бік Одеси та Чорноморська, повідомляють моніторингові канали.

Об 11:53 мер Одеси повідомив про вибух в Одесі.

Місцеві телеграм-канали повідомляють про «приліт», на місці якого видніється дим.

Офіційна інформація та подробиці події стануть відомі пізніше.

Небезпека повторного ракетного удару залишається, жителів Одеси та передмість місцева влада закликає залишатися в укриттях.

Увечері суботи, 12 жовтня 2024 року, ворог випустив по Одеському району дві балістичні ракети. На щастя, вони цілей не досягли, але кілька людей отримали легкі поранення.

Увечері 10 жовтня ворог також завдав удару по області балістикою. Удар зазнав одного з фермерських господарств Одеського району. Тоді загинули 4 людини.

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