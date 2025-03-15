У холі Київської районної адміністрації благодійний фонд «Мирне Nebo Харкова» проводив уточнення даних для надання грошової допомоги. Йдеться про мешканців Київського району Одеси, чиї оселі були пошкоджені внаслідок удару, що стався в лютому.

Фінансову підтримку постраждалим родинам надасть Всесвітня продовольча програма ООН. За інформацією пресслужби, кожному члену сім’ї виплатять по 10 800 гривень.

Організацію процесу виплат координувала радниця Одеського міського голови Вероніка Етнарович. Вона допомогла налагодити співпрацю з благодійним фондом та ООН для підтримки постраждалих сімей.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі знайшли спосіб як мешканцям пошкоджених будинків-пам’яток архітектури отримати компенсацію