атака 10 марта
Шукаємо менеджера з продажу реклами

Понад 100 рятувальників, добровольців, пожежників із Національної гвардії України та з місцевих пожежних команд ліквідовували наслідки ворожої атаки, повідомили в ДСНС Одеської області.

За попередньою інформацією загиблих і постраждалих немає.

За даними Одеської обласної прокуратури, пізно ввечері 10 березня збройні сили РФ атакували Одесу ударними безпілотниками типу «Shahed-136».

Пошкоджено та зруйновано низку складських приміщень приватних підприємств, резервуари з пальним, бізнес-центр, гаражне приміщення та господарську будівлю на території приватного домоволодіння, вибито вікна в приватних будинках, розташованих поруч.

Повний перелік руйнувань і пошкоджень встановлюється.

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою