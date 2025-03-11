Понад 100 рятувальників, добровольців, пожежників із Національної гвардії України та з місцевих пожежних команд ліквідовували наслідки ворожої атаки, повідомили в ДСНС Одеської області.
За попередньою інформацією загиблих і постраждалих немає.
За даними Одеської обласної прокуратури, пізно ввечері 10 березня збройні сили РФ атакували Одесу ударними безпілотниками типу «Shahed-136».
Пошкоджено та зруйновано низку складських приміщень приватних підприємств, резервуари з пальним, бізнес-центр, гаражне приміщення та господарську будівлю на території приватного домоволодіння, вибито вікна в приватних будинках, розташованих поруч.
Повний перелік руйнувань і пошкоджень встановлюється.