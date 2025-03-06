Нагадаємо, в ніч з 5 на 6 березня місто Південне було атаковано ворожими дронами. Під ударом опинилась цивільна та енергетична інфраструктура, постраждали двоє людей, одну госпіталізовано, — повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За інформацією місцевої влади, вночі до Південного прибуло керівництво ДТЕК, щоб оцінити ситуацію та знайти шляхи відновлення електропостачання. Було вирішено спробувати перемкнути місто на іншу лінію живлення, щоб забезпечити роботу котелень та інших критично важливих об’єктів.

Водночас саме місто, орієнтовно на 4-5 днів залишатиметься без світла.

За словами мера Південного Володимира Новацького, повноцінне відновлення можливе тільки після заміни трансформаторів, які доведеться шукати в області та по всій країні. Через це школи у місті не працюватимуть до 10 березня, а дитячі садочки перейдуть у режим чергових груп.

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